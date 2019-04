En aumento violencia en el noviazgo: psicólogo

Chihuahua.- A raíz del homicidio de la joven Dana Lizeth Lozano Chávez, quien al parecer muriera en manos del exnovio Andrés David H. S., el psicólogo Ricardo Carrillo Franco, miembro del Colegio de Psicólogos de Chihuahua, dijo que la violencia en el noviazgo va en aumento.

Mencionó que el incremento se da por varias razones, primero porque hay más población, segundo los jóvenes están más dispuestos a entablar una relación sin tener la madurez suficiente, y tercero por la promoción y difusión de la violencia familiar.

Agregó que el efecto de la violencia es porque desde pequeños no enseñaron a decir adiós, motivo por el cuál al sentir un posible abandono se recurre a la violencia, sin embargo la denuncia en muchas de las veces se realiza cuando hay maltrato físico.

Carrillo Franco comentó que cuando se atiende a una persona por violencia a veces se ve que tienen un patrón de muchos años, que por pánico de dejar o ser dejado sigue en la relación, aplicando el dicho “más vale malo conocido que bueno por conocer”.

Los signos de violencia son cuando hay celos, control, menosprecio, descalificación, lenguaje, las acciones verbales, psicológicas e incluso la violencia física, afirmó que cuando traspasa esta barrera llega la denuncia del agresor.

El psicólogo señaló que el Estado debe realizar programas para prevenir la violencia en el noviazgo, no sólo en el ámbito de la atención a quien fue víctima, si no a uno en donde se enseñe a los jóvenes cómo construir una relación de pareja y también como dejarla ir en caso de no funcionar.