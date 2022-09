En cateo, detiene FGE a siete personas y recupera dos vehículos robados

Cortesía Cortesía Cortesía Cortesía

Ciudad Juárez.- Derivado del seguimiento a las carpetas de investigación, la Fiscalía de Distrito Zona Norte cumplimentó una orden de cateo en un inmueble de la colonia Patria, donde se recuperaron dos vehículos con reporte de robo y se detuvo a siete personas por el delito de posesión de vehículo con reporte de robo, se dio a conocer a través de un comunicado.

La Fiscalía explicó que las investigaciones ministeriales permitieron llegar hasta el domicilio habilitado como taller mecánico, ubicado en el cruce de las calles Tabalupa y Privada Ejido El Vergel.

En dicho lugar, tras una inspección se aseguraron dos automotores que tenían reporte de robo, uno de la marca Nissan, línea Altima, color negro, modelo 2014, con reporte de robo interpuesto el 5 de marzo de 2022 y otro de la marca Ford, línea F-150, color rojo, modelo 1988, con reporte de robo interpuesto el 27 de agosto de 2022.

Ahí detuvieron para investigación a las personas identificadas como: Jesús Christian Z. F., Francisco Javier C. V., Ricardo C. V., Oscar C. V., Juan Francisco C. V., Ángel Alberto T. J. y Christopher Alejandro C. V.

El agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Robo de Vehículos, continuará con las diligencias correspondientes y en las próximas horas resolverá la situación legal de los detenidos.