“Gracias a Dios que estoy vivo, que no fui una víctima más”, son las palabras de Ernesto, un chofer juarense de plataforma que este mes fue asaltado durante la madrugada y a quien los delincuentes no mataron.

Afortunadamente, relata, las consecuencias del atraco con arma de fuego que sufrió en la colonia Luis Olague el miércoles 24 de enero, no fueron las mismas que padecieron otros compañeros asesinados recientemente.

“Ayer (24 enero) por la noche me asaltaron y me despojaron de mi dinero, de mi celular y de mi cartera. En esos momentos pensé que iba morir”, relata el afectado, cuyo nombre es ficticio por razones de seguridad.

“Ya estaba resignado –prosigue–, y dije ‘en cuanto me quiten mis pertenencias, me van a matar’”.

Aunque por miedo a represalias Ernesto no denunció formalmente el delito que soportó, otras dos personas que se dedican al mismo oficio y fueron víctimas de asalto a mano armada este mismo año, sí lo hicieron.

La Fiscalía General del Estado (FGE) abrió dos carpetas de investigación por este delito en el 2024, aunque en todo el año pasado fueron 36, dio a conocer Gabriela Cota, vocera de la dependencia.

A decir del testimonio, esta vez, los asaltantes “se la perdonaron”. Luego tuvo que avisar a sus contactos de no responder llamadas de su teléfono, pues el aparato estaba en manos equivocadas.

Sobre las carpetas de investigación de la Fiscalía, al cierre de esta edición, no se reportaron avances. De manera que se desconoce número de detenidos, y asuntos judicializados.

El caso de este relato ocurrió en las calles Cintalapa y Tungsteno, una zona que, a decir de la víctima, es muy oscura por la noche. Y además tiene “varias calles sin salida”.

Conductor de DiDi e InDrive, la víctima se dedicó a este oficio desde hace “algunos meses”, al quedarse desempleado.

Narra lo frecuente que es enfrentar peligros en su trabajo, sobre todo durante las madrugadas.

“InDrive no es muy segura ni para los usuarios ni para los conductores... A veces el cliente no tiene foto, por lo que no sabes quién te lo está pidiendo”.

“En mi caso, me lo pidió una mujer, pero se subieron dos hombres poniéndome la pistola directamente en la cabeza”, recuerda. “Mientras uno me tenía amagado, el otro agarraba el dinero, el celular y mi cartera”.

“Uno me puso la pistola en la cabeza, mientras el otro agarraba todo. ‘Y no te vayas a mover, porque te vamos a matar, cabrón”.

“Pero gracias a Dios que no me mataron”, insiste ahora que se siente a salvo.

Ismael y Rafa no tuvieron

la misma suerte

El periodista Ismael Villagómez, quien por las noches se dedicaba al “ubereo”, como se le conoce a este oficio entre compañeros, no tuvo la misma suerte que Ernesto.

El 16 de noviembre del año pasado fue asesinado de un disparo en la nunca, tras resistirse a un asalto en la colonia Francisco Sarabia. En este caso hay tres detenidos por el homicidio.

El 12 de diciembre, el influencer Rafael Díaz, conocido como “Rafa Wayne”, también murió víctima de un robo violento cuando se dedicaba a la misma actividad, en la madrugada, ahora en la colonia Praderas de los Álamos.

Apenas unos días más tarde, el 14 de diciembre, la Policía Municipal detuvo a un hombre identificado como José Ramón C. R., de 21 años, luego de que intentó despojar de sus pertenencias a un conducto de Uber, al que amenazó con una réplica de pistola, en la colonia México 68.

El 15 de diciembre, otra conductora de plataforma, fue herida con una navaja tras concluir un servicio en la colonia Azteca. En este caso, el delincuente escapó corriendo y la conductora se retiró a bordo de su vehículo para buscar ayuda de familiares, quienes la trasladaron a un hospital.

