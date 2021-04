En Delicias ignoran el semáforo naranja

Delicias.- Las disposiciones del semáforo naranja no están siendo respetadas por los ciudadanos y esto se observó en algunos zonas comerciales de la ciudad como la avenida Solidaridad y tianguis de la avenida Octava, donde circularon muchas personas de la tercera edad así como niños.

Las tiendas de autoservicio de la Solidaridad se vieron favorecidas con mucha clientela que para poder ingresar tuvo que tomar fila afuera en la banqueta.

Además de la movilidad de peatones, fue notorio el tráfico de vehículos por esta avenida que en los últimos años se ha convertido en una zona comercial con tiendas de diferentes giros que favorecen que familias de diferentes partes de Delicias y la región acudan a hacer sus compras.

Ayer sábado, al haber tocado quincena, hubo muchas amas de casa deambulando por esta zona.

Otro punto en el que se observó un buen número de familias fue en el tianguis de la avenida Octava, que no obstante no haberse llenado por no ser domingo, hubo bastante personas, muchas de ellas sin cubre bocas además con niños y personas adultas mayores.

Lamentablemente esta tendencia de movilidad a lugares públicos no favorece el control de la pandemia del Covid-19 que ya cumplió un año en presentarse en la región.