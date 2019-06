En diez días 'levantan' a tres jóvenes en Parral

Hidalgo del Parral.- De diez días a la fecha, suman 3 jóvenes desaparecidos de la colonia El Conejo, todos fueron “levantados” por presuntos miembros del crimen organizado y hasta el momento no se sabe nada de ellos.

Los primeros jóvenes desaparecieron la madrugada del pasado 16 de junio, el primero reporte corresponde a Armando Misael Rivas García de 17 años, al día siguiente su familia comenzó a publicar sus fotografías para pedir apoyo a la ciudadanía para su localización, Armando se encontraba acompañado de Alejandro Gutiérrez Payán, quien era vecino de la misma calle y fueron vistos por última vez en la esquina de la avenida Boulevard Ortiz Mena y la Privada Honduras.

El tercer desaparecido fue identificado como Juan Carlos Acosta, quien vive en el mismo sector de El Conejo y hasta el momento se desconoce la fecha exacta de su desaparición, pero es amigo de los primeros dos desaparecidos, por lo que no se descarta que fueran secuestrados los tres juntos ya que testigos observaron como varios sujetos armados los privaron de la libertad.

La madre de Armando Mizael indicó que el personal de Fiscalía no le ha informado sobre los avances en la búsqueda de los jóvenes, ninguno supera los 25 años.