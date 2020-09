En disputa jurídica fracción del PES en el Congreso

Tomada de internet

Chihuahua— David Medina, dirigente del Partido Encuentro Solidario (PES, antes Encuentro Social), ratificó que los diputados Misael Máynez, Martha Lemus y Obed Lara, ya no forman parte de dicha institución política y por ello, la fracción se encuentra en una disputa jurídica en la dirigencia nacional.

Máynez, Lemus, Lara y la diputada Marisela Sáenz, hoy parte de la fracción del PRI en el Congreso, llegaron al Poder Legislativo a través de la alianza de Morena, PT y PES, sin embargo el partido perdió el registro y el partido se reorganizó para reunir los requisitos de un nuevo registro, utilizaron las mismas siglas aunque bajo diferente nombre, pero al no participar los diputados en este proceso quedaron fuera, los expulsaron, pero en las sesiones continúan representando a la fracción del PES.

“La bancada ahorita está en una situación jurídica que se está analizando por el Comité Ejecutivo Nacional, se está haciendo una evaluación, un análisis de cómo vamos a recuperar la marca, porque a final de cuentas ellos están ostentándose con un nombre que no les corresponde porque es un nombre que ya no representan, pero finalmente hoy no representan esas siglas”.

Medina, comentó que del asunto se encarga el área jurídica del Comité Nacional y que están conscientes que la actual legislatura terminará pronto y, respecto de Marisela Chávez, dijo, ella deberá definir si continúa con la bancada del PRI, además de reconocer que ella sí les ayudó en el proceso de recuperación del registro.

Luego de su expulsión, la postura de Misael Máynez se concentró en la inexistencia del partido, al menos el PES que significaba Encuentro Social, al cual ellos pertenecían, y en congruencia al partido por el cual llegaron al Congreso del Estado, conservarán el nombre de su bancada.

El pasado martes, el nuevo el Partido Encuentro Social recibió el reconocimiento formal de existencia a nivel local por parte del Instituto Estatal Electoral y de acuerdo al dirigente, cuenta con por lo menos 7 mil militantes a nivel estado. (César Lozano)