En dos meses van a vaciar El Granero: Mario Mata

Chihuahua.– El diputado federal panista, Mario Mata, indicó que no permitirán que Conagua vacíe la presa El Granero, ya que la extracción presenta un flujo excesivo y la Federación se empeña en que sea el estado el único que pague el Tratado de Aguas Internacionales de 1944.

“Reconocieron ellos que es mucho ayer, se les demostró ya con números que es mucho, que no están respetando nada, que es cierto, existe presión de Estados Unidos pero no tiene que ser Chihuahua el sacrificado, somos seis afluentes, por qué Chihuahua tiene que ser el único sacrificado y sobre todo los agricultores, entonces no lo vamos a permitir”.

Mata, dijo que la situación en El Granero es alarmante, pues el flujo del caudal en este momento es de 22 metros por segundo y a este ritmo en un plazo de dos meses la presa estaría vacía.

Advirtió que se hará lo necesario para impedir este saqueo y adelantó que las negociaciones con la Federación son en el sentido de permitir la extracción de sólo 20 millones de metros cúbicos de la presa, para garantizar el ciclo agrícola de los agricultores de Chihuahua.