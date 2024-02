Guachochi.- Familiares de la recién nacida Nelsy Mailen Valenzuela Ruelas exigen justicia, luego de denunciar una presunta negligencia medica en el Seguro Social de Guachochi; aseguraron que nadie atendió el llamado de auxilio cuando la joven madre lo requería para salvar la vida de su hija.

La familia originaria de la ciudad de Guachochi arribó a solicitar atención medica cuando la mujer sentía dolores de parto, tras el rompimiento de la fuente, fue internada al ingresar el lunes a temprana hora, pero a partir de ese momento se le dijo tenía que esperar para poder parir sola, y no lo lograba, permaneció varias horas con dolores, y fue hasta ya entrada la noche que comenzó a dilatar un poco más.

La abuela de Nelsy Candelaria Ramos Ceballos denunció que, a pesar de ser una madre adolescente de tan solo 15 años, los médicos jamás le dieron un tratamiento de alto riesgo, y no obstante a esto, la obligaron a realizar los esfuerzos del parto por ella misma.

“Fue hasta las 11 de la noche que fue revisada por el ultimo ginecólogo en turno, a partir de ahí no hubo más especialistas, y a las 12 aproximadamente una enfermera nos comentó que el corazón de la bebe se escuchaba muy alterado, pero no podían hacer nada, ya que el producto que no bajaba, y ella ya tenía la dilatación completa, nosotros no entendíamos nada, solo que estaban en riesgo, buscamos ayuda, pero nadie nos escuchó, y nos pidieron esperar hasta las mañana que llegara otro doctor."

Dijo que la bebé nació a las 7 de la mañana de este martes, 24 horas después de su internamiento, y además denunciaron que cuando preguntaron el estado de su familiar únicamente les dijeron que ya tenía a la bebé en sus brazos , pero muerta y que ellos mismos se hicieran cargo.

Exigieron a las autoridades, una investigación y que se castigue a los culpables, de la muerte de la recién nacida, ya que aseguró: "En el IMSS de Guachochi asesinaron a mi nieta"

Hace solamente unos días personal de esta clínica se manifestó exigiendo mejores condiciones para trabajar, médicos, medicamentos, personal ya que aseguraron no poder laborar de una manera tan deficiente, expresando tener pérdidas humanas.