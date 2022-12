En el tren, siguen llegando migrantes a la frontera

Carlos Sánchez / El Diario de Juárez / Dos hombres caminan en el bordo

Ciudad Juárez.— Decenas de familias migrantes de distintas nacionalidades arriban diariamente a la frontera con la esperanza de poder llegar a Estados Unidos, pero la orden de salud llamada Título 42 mantiene varados a miles de ellos en Ciudad Juárez.

Actualmente, cerca de 2 mil personas se encuentran albergadas en los más de 25 espacios humanitarios que existen en la frontera, mientras que cientos más permanecen refugiados en iglesias, patios, hoteles, cuartos de renta e incluso en un pequeño campamento improvisado frente a la frontera.

“La decisión del Tribunal Supremo sobre el Título 42 pondrá en peligro a los solicitantes de asilo. El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha retrasado el fin de la política del Título 42 en virtud de la cual los agentes fronterizos impiden a las personas ejercer su derecho legal a solicitar asilo y las expulsan ante el peligro”, denunciaron ayer organizaciones que trabajan en ambos lados de la frontera y que desde hace meses mantienen la campaña #WelcomeWithDignity.

A bordo del tren, debido a la falta de dinero o de documentos migratorios para viajar por México, todos los días migrantes, principalmente venezolanos y nicaragüenses, arriban a Ciudad Juárez después de meses de travesía por hasta nueve países.

“Yo tuve que viajar en tren porque el camión desde la Ciudad de México es muy caro, además después de Torreón no te puede revisar Migración, y cuando te detienen en el bus y te regresan pa’trás es muy duro”, explicó ayer Mario, un migrante venezolano.

Moisés, otro sudamericano que permanece en esta frontera, narró que en medio del desierto tenían que bajarse de los vagones del tren y encender fogatas hasta el amanecer, que podían nuevamente soportar un poco las temperaturas.

“Yo sentía que los dedos se me partían del frío que hacía… y luego llegar acá y que siga el Título 42”, lamentó una mujer venezolana, quien explicó que no podía dar una entrevista porque la nostalgia de lo que ha vivido en casi cuatro meses no le permitía hablar.

‘Intentamos… pero nos correteó la Policía’

Al llegar a Juárez, los provenientes de Nicaragua buscan la manera de entregarse a los agentes de la Patrulla Fronteriza del Sector El Paso en un bordo que desde el pasado 20 de diciembre cuenta con ya con 2.5 kilómetros militarizados; mientras que otras nacionalidades tienen que esperar en Juárez o intentar cruzar sin ser descubiertos por las autoridades.

“La verdad es que anoche intentamos irnos por ‘el hueco’, pero nos correteó la Policía, nos echó las luces en la cara y corrimos, no nos agarraron, pero regresamos todos mojados y sin nada, porque todo lo botamos”, narró ayer una venezolana que intentó cruzar la frontera con su esposo y su hija de 3 años sin ser detenidos por los agentes estadounidenses.

Mientras que ayer decenas permanecieron en espera de ser recibidos por los agentes de la Patrulla Fronteriza a la altura del marcador número 21, al menos un centenar de migrantes de Venezuela, México, Honduras, Guatemala y El Salvador permanecían en los alrededores de la calle Dalias, frente a la zona en donde termina el muro, pero que se encuentra resguardada por agentes de la Guardia Nacional de Texas.

Buscan ayuda en organizaciones

En tanto que algunos intentaban contactar a la organización estadounidense Las Américas para lograr una excepción humanitaria, otros aseguraron que esperarán el fin de la política impulsada el 21 de marzo de 2020 por el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con el argumento de la pandemia.

“La Campaña por el Derecho de Asilo #WelcomeWithDignity está asombrada por la decisión del Tribunal de retrasar el fin del Título 42 durante casi tres años, los socios de la campaña han defendido el fin de esta cruel política, que fue creada por la administración Trump para prohibir el procesamiento de asilo… y documentando las consecuencias mortales de esta política para las familias, los niños y los adultos que huyen de la guerra”, señalaron a través de un comunicado conjunto las organizaciones entre las que se encuentra HIJAS, Hope Border Institute, Instituto para las Mujeres en la Migración, Las Américas, Amnistía Internacional, Seguimos Adelante y Al Otro Lado.

“Las palabras de Víctor –un padre de tres hijos que se vio obligado a huir de su estado natal tras recibir numerosas amenazas de muerte– resonaron con fuerza en mi corazón y en mi mente cuando recibí la devastadora noticia de que el Título 42 se prorrogaría una vez más, meses es demasiado tiempo cuando hay vidas en juego, ¡podría estar muerto en dos meses!, dijo Víctor”, narró Pedro de Velasco, director de la Iniciativa Kino para la Frontera.