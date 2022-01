‘En incremento delitos por el consumo de cristal’

Tomada de internet

Ciudad Juárez.— Los aseguramientos de la droga conocida como cristal, las detenciones de presuntos distribuidores y los homicidios tanto de adictos como de vendedores, son un indicador importante para alertar sobre un incremento en el consumo de esta sustancia en la ciudad, de acuerdo con el Observatorio Ciudadano del Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana (Ficosec).

Aunque durante 2020-2021, por motivos de la pandemia por Covid-19 no se realizó la Encuesta Nacional sobre las Adicciones y los datos más recientes son de 2018-2019, es a través de otros indicadores como se determina que el consumo de esta droga sintética pudiera haber igualado a la mariguana, dijo Jaime García, investigador del observatorio.

De acuerdo con la información proporcionada por la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), en lo que va de la presente administración municipal, del 10 de septiembre a la fecha, se han asegurado mil 879 dosis y 23.152 kilogramos de cristal.

“El cristal al parecer en la ciudad ya tiene algún tiempo pero sí no había sido tan notorio como en los últimos años, en la encuesta que se realizó en 2019 nos arrojó que menos de dos por ciento de las personas encuestadas habían consumido cristal, la mayoría había consumido o cocaína o mariguana pero hemos hecho seguimiento a detenciones y el número de detenciones y las cantidades que han decomisado equipara a la mariguana”, mencionó.

Dijo que si antes el consumo de mariguana representaba 40 veces más que el consumo de cristal y las detenciones son muy a la par, pudiera ser un indicador de que hay un incremento en los consumos.

El investigador detalló que en el contacto que tienen con jóvenes consumidores debido a los estudios que realizan, también está a la par el consumo de mariguana y cristal.

“Posiblemente sea un reflejo del bajo costo que tiene, si la comparamos con otras drogas es relativamente más barata, tiene el mismo costo que la mariguana pero tiene un efecto mucho más grande y el problema que trae el cristal es que quita el hambre y algunos estudios han relacionado el consumo de cristal con mantener peso bajo y en otros podría estar relacionado con que hay personas que no tienen que comer y paradójicamente consumen cristal para no tener hambre en lugar de comprar qué comer”, comentó.

En cuanto a los hechos delictivos, específicamente los homicidios, se relacionan tanto con el consumo como con la venta porque se ha mencionado que sólo un grupo delictivo es el que distribuye esa sustancia por lo que al entrar en contacto con otras zonas controladas por otros grupos, probablemente es ahí donde ocurre el choque, dijo el investigador.

En el caso de los homicidios en contra de los consumidores, explicó que se manejan dos hipótesis: al no tener para pagar sus dosis pueden ser obligados a vender, tal y como ocurre con otro tipo de drogas, la otra es que se consuma en territorio donde no está permitido vender.

“Si consumes algo que yo no te vendo estás perjudicando mi negocio porque tenías que consumirme a mí, al cambiar mariguana por cristal o cualquier otra droga por cristal, si yo no la vendo no quiero que consumas porque no me estás comprando, podrían ser esas dos vertientes porque al final es un negocio, trágico y lamentable pero es un negocio”, refirió.