En Juárez, uno de cada tres estudiantes enfrenta ansiedad o depresión

Ciudad Juárez.- Uno de cada tres estudiantes de secundaria y preparatoria enfrenta ansiedad o depresión según los resultados del diagnóstico en conductas autodestructivas y salud mental en adolescentes en Ciudad Juárez, que fue presentado este sábado por la mañana por el psicólogo Óscar Esparza.

El diagnóstico fue elaborado entre aproximadamente mil doscientos menores, estudiantes de escuelas secundarias y preparatorias, que fueron atendidos por los participantes del diplomado “Prevención de Conductas Autodestructivas” que ofreció el Centro Familiar Para la Integración y Crecimiento A.C. (CFIC) en coordinación con el DIF Estatal y en alianza con el Tecnológico de Ciudad Juárez (ITCJ).

El proyecto consistió en un diplomado que se impartió a 16 personas, en el que participaron especialistas en adicciones provenientes de la Ciudad de México; también participó Óscar Esparza quien dio el taller de Bullying, Graciela Avitia de la UACJ con la especialidad en trastornos alimentarios, Fernando Nieto, de Quintana Roo con capacitación en suicidios, explicó Silvia Aguirre, directora de CFIC.

“Vamos a partir de la realidad para que no solo CFIC sino los demás organismos comprometidos con el desarrollo social y la salud mental en Juárez sepamos qué es lo más emergente de atender”, planteó.

“Cubrimos las cinco conductas autodestructivas en los adolescentes e incluimos a los adultos, como maestros y padres de familia, a quienes se les planteó -por medio de conferencias- cómo se puede prevenir estas conductas autodestructivas”, agregó.

Refirió que a la par se les ofreció conferencias a casi mil 200 adolescentes con el tema de habilidades para la vida y fue el especialista Óscar Esparza quién creó los indicadores para detectar cuál de las cinco conductas autodestructivas afecta más a los jóvenes.

Esta encuesta fue respondida después de que las y los estudiantes participaron en charlas sobre habilidades y fortalezas para la vida.

Los resultados de este diagnóstico se entregaron en el evento programado a las 9 de la mañana en las instalaciones de Alianzas Educativas, ubicadas en la avenida Antonio J. Bermúdez 770

La especialista en salud mental precisó que ante estos resultados, que revelan que en la actualidad los adolescentes enfrentan trastornos severos, es necesario que la atención emocional a las y los adolescente debe iniciar a más temprana edad.

“Yo creo que ya vamos tarde, tenemos que atenderlos desde niños, tenemos que generar programas para trabajar con niños desde el cuarto grado de primaria, porque en la adolescencia ya están muy afectados”, planteó la directora del CFIC.

Explicó que la tardanza en realizar este tipo de diagnósticos, que acercan a los estudiosos de la conducta humana con la problemática actual de la niña, niño y adolescente fue prácticamente una cuestión cultural.

“En nuestra cultura los niños no eran tomados en cuenta hasta que en 1994 empezó el interés por los derechos de los niños y niñas y su interés superior; a la adolescencia la consideramos como una etapa crítica pero sin riesgos. Hoy es todo lo contrario, son pocos los que no manifiestan conductas violentas, por eso nos tardamos porque no nos habíamos dado cuenta de la importancia de ellos”, expuso.

“Pero un factor de riesgo muy grave tiene que ver con que la familia dejó de ser el principal factor de protección para el desarrollo del ser humano. El padre y la madre empezaron a trabajar y dejaron a los menores solos, cuando la familia dejó de ser la protección, entró la escuela, pero los maestros son seres humanos con sus propias dinámicas”, planteó.

A partir de este diagnóstico se buscará la coadyuvancia con las autoridades educativas y gubernamentales para crear alianzas y atender el problema de una manera más directa, dijo Aguirre.