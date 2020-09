En libertad policías estatales grabados en supuesto robo

Cortesía Archivo

Ciudad Juárez.- Un juez revocó la medida cautelar de prisión preventiva a favor de los nueve agentes de la Comisión Estatal de Seguridad (CES), hoy Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE), acusados de robo y abuso de autoridad, quienes quedaron en libertad para enfrentar el proceso judicial.

Los policías involucrados fueron grabados en video al momento de allanar un domicilio y robar, el pasado 30 de enero en la colonia 16 de Septiembre.

Personal de Asuntos Internos de la Fiscalía los apresó en filas el 3 de junio del presente año, sin oponer resistencia, según archivos de El Diario.

De acuerdo con información del Tribunal de Justicia del Estado el juez, Jorge Gutiérrez, cambió el auto de vinculación a proceso contra los detenidos que había impuesto el pasado 4 de junio su homólogo, Lorenzo Villar Chavarría.

El hombre que los acusó, José Ángel Magaña Monge, fue localizado asesinado casi dos meses después de denunciar el hecho, el pasado 22 de marzo, dentro de un vehículo en el Camino Real.

Anoche los elementos estatales, Francisco Javier H. L., José Luis C. C., José S. L., José Antonio R. G., Julián Antonio G. A., Manuel G. C., Ricardo G. C., Cristóbal Isaac A. V. y Luis Alfredo A., quienes integraban el Grupo de Operaciones Especiales (GOE) de la CES, salieron del Cereso Estatal 3, con las reservas de ley, según se conoció.

La Fiscalía informó que apelará la decisión del juez que permitió que los estatales llevaran el proceso en libertad, ya que existen muchas posibilidades de que se den a la fuga.

De hecho dos agentes que no han sido detenidos por este mismo incidente, están en calidad de prófugos, se informó.

De acuerdo con la abogada que representa a una parte de los acusados, Erika Jasso, La medida cautelar de prisión se había impuesto porque el artículo 19 de la constitución considera ese delito, entre otros, de prisión preventiva oficiosa.

Sin embargo, dijo, el 28 de agosto, se publicó una tesis de jurisprudencia por parte de la Suprema Corte de Justicia, que indica que hasta en tanto no se haga una adecuación del contenido del artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no debe aplicarse la oficiosidad de la medida cautelar para los delitos como estos, adicionados al catálogo, sino que se debe justificar la necesidad de imposición de esa medida cautelar, y al publicarse la tesis de jurisprudencia, siendo la única razón de imposición de la medida, variaron las condiciones que motivaron la imposición, y en la revisión de la medida el juez resolvió modificarla por la firma quincenal, dijo.

Se conoció que la familia víctima de robo se encuentra en el exilio por temor a represalias y que la Fiscalía mantiene una hipótesis de la muerte del jefe de familia, José Ángel Magaña Monge, que pudiera relacionar el robo de su vivienda con su homicidio.