En proceso viciado, SCJN votó contra el restablecimiento de las estancias infantiles: Lozoya

Parral.- Luego de 9 meses den defensa de las niñas y niños y las madres y padres trabajadores, Alfredo Lozoya, lamentó lo que calificó como un proceso viciado en contra de reintegrar el presupuesto a las Estancias infantiles.

Sin embargo, el presidente municipal de Hidalgo del Parral, dio a conocer que esta lucha no termina aquí y anunció que se mandará una iniciativa de Ley al Senado para que la Suprema Corte jamás tenga pretextos para que las Controversias sean un método efectivo para proteger los derechos humanos y también se acudirá ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos a plantear esta violación.

Destacó que se trata de una flagrante violación al proceso de resolución de la Controversia Constitucional al ser la primera sala la que resolvió el medio de control presentado por el Ayuntamiento de Parral en febrero de este año por la cancelación del programa de Estancias Infantiles.

Recordó que el propio Pleno de la SCJN, en julio emitió el acuerdo general 9/2019 donde informó que sería este máximo órgano jurisdiccional del país un caso relevante con impacto en la vida cotidiana de 330 mil niñas y niños en todo México.

Señaló que el ministro instructor, González Alcántara Carrancá, presentó un proyecto en el cual no se nos concedió la razón, decisión que a la vez fue rechazado de manera tajante por la ministra, Piña Hernández.

Lozoya Santillán lamentó que se haga evidente un componente de género que impacta en la actividad cotidiana de cientos de miles madres trabajadoras de nuestro país donde la ministra, Piña, justamente una mujer da una lección a sus pares, los cuatro hombres que convalidan una violación flagrante a los derechos humanos de las mujeres en México.

Habló de una situación más que lamentable ya que la SCJN vive un proceso de grave deslegitimación gradual derivado de la renuncia del ministro, Medina Mora, en una coyuntura donde ayer finalmente el Senado, sin conocer las razones que se exigen constitucionalmente para conocer los motivos de la renuncia del ministro, convalidó esta, por lo que no se puede descartar que el factor haya influido en la decisión de los cuatro ministros integrantes de la Primera Sala.

El Alcalde Alfredo Lozoya, reiteró que la lucha por las Estancias Infantiles no termina y confirmó que se seguirán acciones estratégicas que incluyen la presentación de una iniciativa para reformar el artículo 105 de la Constitución General de la República, donde actualmente se regula la figura de la controversia constitucional.

Concluyó, que adicionalmente se acudirá ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos en Washington D.C. a fin de plantear la violación a diversas disposiciones de la Convención Americana de los Derechos Humanos para ganar este asunto, para que los Tribunales Internacionales le enmienden de nueva cuenta la plana a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.