En suspenso, extradición de César D.

Chihuahua.- La extradición del exgobernador César D. J., continúa sin resolverse, a quince días de que concluyera el proceso judicial, pues la juez Lauren Fisher Lois aún no emite su fallo y aún no se tiene una fecha en la que se pueda emitir el veredicto. El Consejero Jurídico del gobierno estatal, Jorge Espinoza, afirmó que el martes tuvo comunicación con personal de la Fiscalía General de la República (FGR) y le notificaron que, debido a la cantidad de procesos que atiende la corte en Miami, no se ha podido avanzar en el tema.

El funcionario indicó que debido a que el tribunal en el que se desarrolló la audiencia de extradición no es especializado en la materia y lleva otros asuntos, el fallo ha tenido un retraso mayor a 15 días, pues la audiencia final se celebró el pasado 26 de enero y en ese entonces se espera que la juez emitiera su veredicto en un plazo menor a este lapso.

Dijo que, se tiene la expectativa de que el fallo sea favorable para el estado y se proceda a la extradición del exmandatario, per no descarta que la defensa jurídica tramite un amparo para tratar de revertir la decisión de la jueza.

De igual forma, el consejero jurídico indicó que, el Juzgado Cuarto de Distrito, con residencia en la Ciudad de México, sobreseyó y negó el amparo 328/2020 que promovió el exgobernador para evitar su extradición, por lo que esperan que pronto pueda estar en territorio nacional y comparecer ante los tribunales locales.