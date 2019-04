En suspenso, juicio oral contra Alejandro Gutiérrez

Chihuahua.- Sólo se presentó un testigo y reanudarán la audiencia mañana Chihuahua.- Ayer comenzó en el Cereso 1 el juicio oral en contra de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, exsecretario general adjunto del PRI nacional, acusado por la Fiscalía General del Estado (FGE) por delito de peculado.

Es el primer caso de políticos y exfuncionarios ligados a desvío de recursos durante la administración de César Duarte en llegar a esa instancia. Al priista le buscan atribuir la distracción de 1.7 millones de pesos durante diciembre del 2015, mediante la simulación de prestación de servicios al gobierno de Duarte, hoy prófugo de la justicia.

Gutiérrez en todo momento se mostró relajado y hasta bromista con la parte que lo acusa, pues durante un receso se acercó y platicó con representantes de la Fiscalía y con el consejero jurídico del Estado, Jorge Espinoza, a quien le dijo “no es nada personal, yo sé”.

Tanto el imputado como su defensa atribuyeron a una persecución política esos señalamientos, con el argumento que el asunto pudo haberse conducido por la vía civil, pero en cambio la autoridad estatal optó por lo penal.

Todo este proceso judicial en mi contra ha costado más al Estado que el daño que me atribuyen, expresó Gutiérrez ante medios de comunicación al salir de la audiencia, la cual fue suspendida por falta de pruebas de la Fiscalía; se reanudará mañana jueves a las 9:30 horas.

En la de ayer, la Fiscalía presentó al testigo Gregorio M. L., coordinador de Unidades de Control de la Secretaría de la Función Pública actual, quien puso la denuncia el 13 de noviembre del 2017 por pagos detectados desde Hacienda, el mismo día que esa dependencia le envió la información.

Ante el estrado, dijo que esas operaciones se hicieron entre 20 y 23 de diciembre por un millón 700 mil pesos mediante dos convenios con la Secretaría de Hacienda y se consideró como algo irregular por el corto tiempo de la prestación del servicio y el pago.

Uno de esos contratos se dio por 904 mil pesos con la empresa Promotora de Señalamiento Integral, ligada a Gutiérrez por su hijo, con el concepto de mantenimiento con el servicio de impermeabilización y reparación de aires; y otro por 835 mil pesos con empresa Jet Combustibles, propiedad del imputado, por concepto de traslado de personal mediante 19 horas de vuelo con un costo de 2 mil 200 dólares cada uno.

En ninguno de los casos se encontró documental o prueba de que se haya brindado el servicio, aseguró el testigo. Para esos señalamientos, la Fiscalía se basa en 3 testigos de identidad reservada, de los cuales 2 se les aplicó un criterio de oportunidad, es decir, que son participes del hecho, pero entraron en calidad de testigos y que serán presentados a partir de mañana.

La defensa aseguró que quienes debieran enfrentar cargos, son esos “testigos protegidos”.

Ante medios, Gutiérrez expuso que no hay ninguna sola evidencia que lo vincule a una transacción o trato irregular, y consideró que existen contradicciones en lo presentado por el testigo y Fiscalía, lo cual utilizarán en procesos federales contra el Estado.

“Estoy convencido de que no existe una irregularidad y si no se prestó el servicio, no es porque la empresa no haya estado dispuesta, sino porque no solicitaron al 100 por ciento el servicio pues siempre estuvo en la disposición.

Y es más, aunque el contrato esté vencido, la empresa está dispuesta a dar las horas no usadas”, expresó.

Para el hoy imputado, la acusación en su contra resulta de carácter político por la falta de credibilidad que tiene el gobernador Javier Corral y el control que tiene sobre el Poder Judicial. Gutiérrez fue detenido inicialmente el 20 de diciembre del 2017 señalado por presuntas operaciones para triangular hacia el PRI hasta 250 millones de pesos del gobierno del hoy prófugo de la justicia César Duarte.

Ese proceso se lo quitó al Estado la autoridad federal; sin embargo, en el fuero estatal se le acusó también por simular prestación de servicios mediante varias empresas para desviar un millón 700 mil pesos y esa causa se sigue en lo local.

Estuvo en prisión preventiva durante casi un año hasta que el 28 de septiembre del 2018 revocó esa medida cautelar y enfrenta su proceso en libertad con un brazalete de monitoreo permanente.





[email protected]