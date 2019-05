En suspenso la conformación del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa

Chihuahua.- Al reanudar la sesión del Congreso del Estado, los diputados locales en segunda ronda de votación eligieron al segundo magistrado del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa.

Se trata de Gregorio Daniel Morales, quien obtuvo los 22 votos requeridos, pero Mayra Arróniz, Norma Isabel Bustamante, Karla Esmeralda Reyes y Génaro Molina no alcanzaron las dos terceras partes.

El presidente del Congreso, Jesús Villarreal dijo que mientras no se eliga al tercer magistrado (a), no se tomará la protesta y podría ser hasta la sesión del próximo martes o en una extraordinaria cuando se obtenga.

Mencionó que la Junta de Coordinación Política deberá consensar el tercer nombramiento.

Cabe mencionar que en la primer ronda de votación fue elegido con 32 votos Alejandro Tavares Calderón.