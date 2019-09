Chihuahua.- Un juzgado de Control resolverá hoy a las 3 de la tarde si vincula o no a proceso penal a 4 invasores de las viviendas de Pensiones Civiles del Estado.

La audiencia entró en un receso después de 3 horas de un debate centrado, en su mayoría, en la propiedad legal de esos inmuebles.

La defensa de los imputados Claudia Ivonne G. N., Miguel Alberto M.

M., Juan Manuel B. Ch. y Guadalupe P., acusados de despojo, asegura que Pensiones Civiles no tiene la posesión legal de las viviendas ni del fraccionamiento, y por ende no está legitimada para denunciar a quienes ocupen las casas.

Mientras que el Ministerio Público y representación de Pensiones señalan lo contrario.

Para ello presentaron un documento fechado en 2014, entre Guillermo Márquez, secretario de Desarrollo Urbano y Ecología Del Estado, y Marcelo González Tachiquín, titular de Pensiones, en el que el primero dona un terreno para edificación de viviendas ecológicas.

En ese primer documento se dice que el fraccionamiento será construido en una reserva de Avalos, pero se anexa otro escrito donde se cambia la obra a una reserva llamada Boquilla de Villa, en la que se encuentran las casas invadidas.