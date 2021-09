Encabeza Juárez secuestros en el país

Tomada de internet

El municipio de Juárez encabeza la cifra de secuestros reportados en el país, al registrar 15 casos de enero a julio de 2021, lo que corresponde al doble de los denunciados el año pasado, según el Análisis de los Datos Disponibles de Incidencia Delictiva, estudio realizado por la organización nacional Causa en Común.

De acuerdo a dicho trabajo a nivel nacional, el registro de denuncias de secuestro disminuyó 25 por ciento; no obstante, es uno de los delitos que menos se reportan (cifra negra del 94 por ciento).

En el periodo enero a julio de 2021 se registraron 466 víctimas en todo México. El análisis de Causa en Común establece que Juárez es primero en secuestros con 15, le sigue Uruapán de Michoacán con 10, mientras que el tercer lugar es para Tijuana de Baja California, que hasta el mes de julio llevaba un total de 8 casos. En cuanto a los registros de enero a julio de 2020, Juárez estaba en sexto lugar con 7 casos de secuestros, el primero era Córdoba de Veracruz y San Luis Potosí con 10 cada uno, les siguió Uruapan de Michoacán e Iztapalapa de la Ciudad de México con 9 en cada localidad, además en Tlalpan, también de la capital del país, registró más que Juárez con 8 casos.

Asimismo, señalan que la variación porcentual en las víctimas de secuestro registradas (enero a julio, 2020 vs enero a julio, 2021), 9 estados estuvieron al alza Nayarit (500 por ciento), Baja California Sur (300 por ciento), Chihuahua (138 por ciento), Baja California (130 por ciento) y Campeche (100 por ciento)

En cuanto al delito de trata de personas, Chihuahua es el octavo municipio con más casos de trata de personas registrados al mes de julio con 9, los primeros lugares son para Tijuana de Baja California con 30; Monterrey, Nuevo León que lleva 27 y en tercero está la delegación Cuauhtémoc de la Ciudad de México con 24 casos.

Causa en Común manifestó que la trata de personas registró un incremento de 23 por ciento de enero a julio de 2021, respecto al mismo periodo de 2020, cuando también el municipio de Chihuahua destacaba al estar en el séptimo sitio con 8 casos, según los datos obtenidos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp).

En este contexto el organismo nacional informó que las disminuciones en los delitos están asociadas a la contingencia sanitaria y a la disminución de la movilidad, pero es necesario su seguimiento para una estimación de la tendencia que considere el aumento en la movilidad de la población.

Agregaron que independientemente de la pandemia, el nivel de criminalidad es mucho mayor de lo que reflejan los datos del Sesnsp, como salen a relucir en las encuestas de victimización, afirmando que hay un grave problema de subrepresentación de delitos de alto impacto en varios estados particularmente, feminicidios, extorsiones, secuestros y robos.

El subregistro de delitos podría deberse, no sólo a que la ciudadanía no los denuncia o a que las instituciones no promueven la denuncia, sino también a que, probablemente, autoridades estatales y federales manipulan las cifras de incidencia delictiva, finalizaron.