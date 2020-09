Encabeza presidente de Delicias plantón y bloqueo de 66 batallón de infantería

Delicias.- Debido a la agresión que dejó sin vida a Jessica Silva Zamarripa y con heridas de gravedad a Jaime Torres, el presidente municipal de Delicias, Eliseo Compeán Fernández, convocó y encabezó un plantón permanente al exterior de las instalaciones del 66 Batallón de Infantería, para exigir la entrega de los responsables del atentado, ya que se habla que la agresión fue realizada por parte de elementos de la Guardia Nacional.

Fue antes de las 9 de la mañana que decenas de vehículos particulares y de Servicios Públicos y otras dependencias municipales, se estacionaron en el camino que conduce a las instalaciones militares para bloquear el acceso desde la puerta hasta la avenida de Las Moras.

El alcalde dejó en claro que no se van a mover del plantón hasta que las autoridades militares den una explicación y hagan la investigación del atroz asesinato de una madre que recibió 5 disparos por la espalda, presuntamente agresión realizada por elementos de la Guardia Nacional. Además en el atentado, salió herido de gravedad Jaime Torres, y aunque ambos son de Meoqui, el objetivo es pedir justicia por todos, sean delicienses, meoquenses, saucillenses, todos chihuahuenses y mexicanos.

Al señalar la presencia de trabajadores de Servicios Públicos y de otras dependencias, indicó que antes de partir hacia las instalaciones del 66 Batallón de Infantería fue a solicitarles el apoyo, una petición que hizo como ciudadano y no como alcalde porque a nadie le gustaría que un familiar fuera agredido o asesinado, así que estas acciones no deben quedar impunes.

Al llegar al área militar, el alcalde fue atendido por uno de los integrantes de la Defensa Nacional, que le indicó que él no tenía facultades para responder interrogantes, pero que las haría llegar a sus superiores para que entablaran el diálogo pertinente.

Cuestionado sobre un mensaje que publicó la Guardia Nacional en una red social, que indicaba que los elementos habían repelido una agresión y que posteriormente localizaron un vehículo con una fémina fallecida y un hombre herido, respondió que la GN se quiere lavar las manos porque no es posible que pudiera ser su primer posicionamiento sobre lo sucedido durante el pasado martes por la noche.

DIPUTADO VALENCIANO TAMBIÉN EXIGE JUSTICIA

El diputado local, Jesús Valenciano García, hizo acto de presencia en el lugar para remarcar que esto debe llegar hasta las últimas consecuencias. Además informó que las unidades de la Guardia Nacional que estuvieron involucradas en el ataque contra la pareja de agricultores están a cargo del teniente de Infantería, José Luis Flores Rosado y que las matrículas de estos vehículos militares son: GN332343 y GN332340.

Asimismo dio a conocer que la carpeta de investigación que fue abierta para hacer todas las indagatorias es la 2945-20, que está a cargo del abogado Javier Robledo Zúñiga.

REPRUEBA RAÚL VÁZQUEZ ACTUAR DE GUARDIA NACIONAL

“La Guardia Nacional está para defender al pueblo y no agredirlo, ha sido una lucha constante, pero esta lucha debería ser allá, en la zona serrana donde existe bastante actividad delincuencial, ¿qué tiene que andar agrediendo a agricultores? pero seguiremos con esta lucha que es nuestra”, manifestó Raúl Vázquez, presidente del Módulo 7, al que pertenecía Jesica Silva al igual que Jaime Torres, que aún se encuentra entre la vida y la muerte en la Clínica Ángeles en la ciudad de Chihuahua.

Agregó que el objetivo de unirse en este tipo de manifestaciones es exigir al Gobierno Federal que se entregue a los responsables, para que el asesinato de Jesica y las heridas de Jaime no queden impunes.

APOYA ALCALDE DE MEOQUI PLANTÓN

El presidente municipal, Ismael Pérez Pavía arribó al plantón convocado por su homólogo, Eliseo Compeán, para señalar que todo el pueblo de Meoqui se une a estas manifestaciones, para exigir al Gobierno Federal, que las personas responsables sean enjuiciadas por autoridades civiles y no militares.

“Todos nos estamos sumando a la lucha que mantienen los agricultores, para hacer presión al Gobierno Federal para que se haga justicia”.

“ME ARREPIENTO DE HABER VOTADO A FAVOR DE LA GUARDIA NACIONAL”

Al lugar también acudió el diputado federal, Mario Mata Carrasco, quien al tener a un elemento de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) frente a él, dijo “delante de usted quiero decirle al secretario de la Defensa Nacional y al presidente de la República que son asesinos, yo voté a favor de la Guardia Nacional porque el presidente se comprometió conmigo de que iba a ser conformada para atacar a la delincuencia y que nunca iba a matar ni un ciudadano”.

Agregó “me arrepiento, porque todos son cobardes Ejército y Guardia Nacional, a él le digo, señor López Obrador es usted un asesino, porque dejan en libertad a un sicario para que no haya violencia y vienen a Chihuahua, a Delicias a matar una mujer, una ciudadana noble, que lo único que hizo fue defender su patrimonio y dejó mal herido a Jaime Torres; no pueden usar armas contra ciudadanos, es una cobardía”.

DIPUTADOS LOCALES SESIONARÁN EN PLANTÓN

El coordinador de diputados locales de la fracción parlamentaria de Acción Nacional, Fernando Álvarez Monje, dio a conocer que en solidaridad con Delicias y la región y para repudiar el ataque contra agricultores, varios legisladores acudirán hoy jueves al plantón para participar en una sesión, algunos lo harán vía virtual y otros sí estarán presentes para tratar algunos temas.

SESIONA CABILDO AL EXTERIOR DEL 66 BATALLÓN DE INFANTERÍA

Aunque la sesión ordinaria pública, número 49 se efectuaría en el Gimnasio Municipal, los coordinadores de los fracciones de regidores aprobaron realizarla en el plantón.

Al iniciarla, el alcalde dijo: “Hoy no les puedo decir que son buenas tardes, ni fueron buenos días por los hechos acontecidos con Jessica Silva y Jaime Torres, hechos que lastiman a Delicias, Meoqui, al estado de Chihuahua y México, hoy tristemente estamos afuera de las instalaciones militares”.

También señaló “esto fue un atroz asesinato de agricultores indefensos, de personas que venían de una manifestación, que recibieron cinco disparos en la espalda, qué triste que estemos ahora aquí afuera de las instalaciones del Ejército, exigiendo justicia, justicia para quienes fueron agredidos y para todos, tristemente nos vemos rebasados por malas decisiones”.

Posteriormente dio lectura a un exhorto dirigido al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y al gobernador del estado de Chihuahua, Javier Corral Jurado.

“Por medio de la presente, este Honorable Ayuntamiento exhorta a las autoridades federales correspondientes a que se investigue exhaustivamente y se ponga a disposición del fuero común a los responsables de los lamentables y reprobables acontecimientos, donde atentaron contra la vida de dos ciudadanos”.

Además comentó que otra de las peticiones a la Federación es que se cierren las válvulas para detener la extracción de agua de las presas del estado y también se solicita que se retire a la Guardia Nacional de los embalses.

Respecto a Gobierno del Estado, manifestó “exhortamos a que atraiga el caso y cumpla con las investigaciones y juzgue de la manera más apegada a derecho y justa para la certidumbre de las familias afectadas y para todos los chihuahuenses”.

El documento está firmado por Compeán Fernández, la síndica municipal, Juana Suárez Valles y todos los regidores, que votaron a favor para hacer las peticiones a los dos órdenes de gobierno.

SAUCILLO REPUDIA ATENTADO

Saucillo repudia enérgicamente el acto de cobardía cometido la noche del pasado martes en ciudad Delicias, donde la Guardia Nacional acribilló a una pareja de agricultores indefensos y desarmados que provenían de Boquilla dirigiéndose ya a su hogar en Meoqui.

Reprueba el asesinato vil de una mujer que en compañía de su esposo salió a defender su dignidad, el sustento de sus hijos, el agua que le da la vida a toda nuestra región agrícola. La alcaldesa Aidé López De Anda, lamentó que el esposo se encuentre entre la vida y la muerte por las múltiples heridas de bala.

“Esto no es más que un acto de total abuso de la fuerza y la autoridad, que no debemos tolerar en ningún lugar de nuestro estado de Chihuahua, por eso exijo que desde este momento la Guardia Nacional, que ahora es utilizada para reprimir al pueblo trabajador, nunca más vuelva a patrullar las calles de Saucillo”.

EXIGE CEDH ESCLARECIMIENTO DE AGRESIÓN A PAREJA DE AGRICULTORES CHIHUAHUENSES

En relación a los lamentables hechos en los que una pareja de agricultores chihuahuenses fuera atacada y según la información oficial la mujer perdió la vida, -esto cuando regresaban de una manifestación en la presa La Boquilla, municipio de San Francisco de Conchos-, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos condenó y exigió a las autoridades correspondientes su esclarecimiento.

La CEDH informó que desde el inicio del conflicto, personal de la oficina de Delicias, estuvo presente en la manifestación en la presa La Boquilla, donde se levantaron actas circunstanciadas de los hechos.

“Respecto a la información pública que maneja la probable participación de elementos de la Guardia Nacional en el ataque a la pareja de agricultores, pedimos a la autoridad que se agoten todas las líneas de investigación para identificar y sancionar a las personas responsables de tan lamentable hecho que indigna a la sociedad chihuahuense”.

SEDENA AFIRMA QUE YA SE ESTÁ HACIENDO LA INVESTIGACIÓN

Alrededor de las 6 de la tarde, un helicóptero de la Guardia Nacional aterrizó al interior del batallón mencionado, descendieron varios militares para dirigirse en la puerta y uno de ellos, identificado como Alejandro Vázquez (general), frente al presidente municipal y los demás presentes, leyó un comunicado en el que se indicaba que los integrantes de la Unidad de Vinculación Ciudadana ya están en la ciudad de Chihuahua, para hacer las indagatorias correspondientes para esclarecer la situación y en consecuencia alguien tenga que pagar por sus actos, “ya que nosotros las instituciones no encubrimos a quienes abusen de los derechos humanos”.

Enfatizó que los presuntos responsables ya están en la ciudad de Chihuahua, al igual que los vehículos y las armas de fuego y trabajarán en la indagatoria caiga quien caiga, porque la Sedena y la Guardia Nacional no encubrirán a ningún delincuente.

Tras escuchar al general, el edil indicó que seguirán en el lugar de forma pacífica hasta que se exhiba a los responsables, mientras esperarán la investigación que hará la Secretaría de la Defensa Nacional.

Señaló que “ellos no van a estar encubriendo a nadie de los que son militares, así que deja abierta la situación, de que ya hay gente de México de la Sedena en la capital del estado y se llegará hasta las últimas consecuencias para llegar a los culpables, es importante el posicionamiento, porque ya no están dando la versión de que no eran parte de la Guardia Nacional, ya llevamos más de 16 horas de que pasó el evento trágico, y sí veo que esta situación va lenta, ya deberíamos tener más información”.