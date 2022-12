Encabezará Fernández Noroña mitin en Juárez

El Diario de Juárez / Diputado del PT, Gerardo Fernández Noroña El Diario de Juárez / Diputado del PT, Gerardo Fernández Noroña

Ciudad Juárez.- El diputado del Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández Noroña, visitó la ciudad para encabezar un mitin de asamblea informativa en la zona centro, evento al que también asistirá el presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar, está tarde.

Fernández Noroña aseguró que será incluido en la encuesta de Morena para la elección de su candidato a la presidencia de la República.

"Es público mi interés por la presidencia, quienes me acompañan al mitin no necesariamente me acompañan como simpatizantes, la actitud del presidente municipal es de recibirnos en unidad", mencionó el legislador en conferencia de prensa previa al evento.

Adelantó que alcanzará la candidatura a la presidencia de la República por coalición entre el PT, Morena y el Partido Verde el próximo año. Dijo que será incluido en la encuesta de Morena, luego de que ese partido y el Verde alcanzaron un acuerdo para postular a un candidato cada uno en la lista de Morena.

"En otras circunstancias no tendría posibilidad de contender, pero ahora la gente quiere una profundización. Es la manera del PT de presentarme en la encuesta de Morena en marzo próximo", consideró.

El legislador dijo que no pedirá piso parejo en el proceso de elección de candidatos en Morena, "eso es imposible, solo que no se metan recursos públicos", dijo.

El político estará cerrando el año con un recorrido en la ciudad de Cuauhtemoc la próxima semana para luego terminar con una gira en Campeche.