Encapuchados y armados roban pick up en estacionamiento

Cuauhtémoc, Chih.- Un par de sujetos encapuchados y que portaban armas cortas, robaron con violencia una pick up durante la noche del miércoles, en el estacionamiento de Alsuper Tres Culturas, que se ubica en la salida a La Junta; indican que además encañonaron y amedrentaron a otras personas. Cabe señalar que en el mismo lugar se han dado hechos similares.

Agentes de la Policía Municipal y del Mando Único, atendieron un reporte de robo de vehículo con violencia, registrado al sistema de emergencias a las 20:16 horas del 21 de septiembre, en el bulevar Jorge Castillo Cabrera y Fernando Baeza, propiamente en el estacionamiento de la tienda antes mencionada.

El afectado es el ciudadano J.L.W., de 55 años de edad, quien manifestó que momentos antes, estaba subiendo el mandado a su vehículo. De pronto observó a dos hombres de tez morena y aspecto sureño, quienes traían ropa oscura e iban encapuchados. Ambos portaban lo que parecían ser armas de fuego cortas con las que apuntaban a él y a dos personas más.

Se acercaron al reportante y con vocabulario altisonante le exigieron que entregara las llaves de su vehículo o si no, le harían daño.

Los agresores se subieron al vehículo y de llevaron además un teléfono celular de la marca IPhone X, en color gris, el cual estaba dentro de la pick up.

Antes de retirarse dijeron: “somos gente del tigre”, posteriormente huyeron con rumbo al entronque a Cusihuiriachi, por el bulevar Jorge Castillo.

En el lugar, los agentes entrevistaron a otra persona quien manifestó que cuando sucedieron estos hechos, estaba a bordo de su vehículo, cuando llegaron los agresores, logrando observar solo a uno de ellos, quien apuntaba hacia él y a su hija con un arma corta.

Estas personas tenían en el suelo a un hombre que andaba vendiendo carne seca y le apuntaban también, mientras exigían a sus víctimas que no los vieran.

Se notificó a las unidades en servicio, sin que se pudiera localizar la unidad robada, por lo que se orientó al afectado a poner la denuncia ante la Fiscalía de Distrito Zona Occidente.

El automotor robado es una pick up Chevrolet, Cheyenne RST, modelo 2021, no recordó el número de matrícula, color blanco, de doble cabina y cristales polarizados de agencia, la cual tiene como seña particular una estampa con el logotipo de una manzana, con la leyenda “Manzana Mexicana”.