Encuentran dos personas calcinadas en San Juanito

San Juanito.- Los cuerpos de dos personas sin vida fueron localizados en un vehículo incendiado en el entronque a Babureachi en el kilómetro 69 de la de la carretera San Juanito-Bocoyna.

Personal de Investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE) Zona Occidente que acudió al lugar informó que las víctimas estaban en una camioneta Ford pick up Ranger de modelo atrasado al parecer color verde.

En la parte posterior del vehículo entre los restos de un camper se localizaron los cuerpos de dos personas de quienes no se pudieron establecer características al encontrarse totalmente calcinados.

En la escena no se encontraron elementos balísticos. Los cuerpos fueron trasladados a las instalaciones del Servicio Médico Forense para practicar la necropsia de Ley.