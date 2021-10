Enfrenta “El Chocolatero” quinta vinculación a proceso por robo

Cortesía

Cuauhtémoc, Chih.- La Fiscalía de Distrito Zona Occidente obtuvo la quinta vinculación a proceso en contra de Jesús M. C. y/o Irving Jesús C. C., por los delitos de robo a establecimientos comerciales ocurridos en el presente año.

Uno de los hechos por los que Jesús M. C., enfrenta proceso es por el robo a un negocio de burritos, en donde se apoderó de un teléfono celular luego de aprovechar un descuido del propietario del negocio.

Además, un Juez de Control lo vinculó a proceso por el robo a una farmacia en hechos ocurridos el pasado 25 de abril del 2021, en donde se apoderó de una caja registradora, luego de cortar el cableado de electricidad.

De igual forma, quedó bajo proceso por los hechos en los que se vio involucrado en el robo de una pastelería el día 15 de agosto del 2021.

Jesús M C., quien es conocido también como “El Chocolatero”, fue denunciado también por el robo a la vivienda de su madre, hechos ocurridos el 18 de abril del 2021.

También cuenta con otra vinculación a proceso por el robo a una negociación de cócteles, en donde se introdujo a robar el pasado 15 de agosto del 2021.

Este 15 de octubre obtuvo su quinta vinculación por el delito de robo agravado, por lo que se le dictó la medida cautelar de prisión preventiva con vigencia de 12 meses y un mes de investigación complementaria.