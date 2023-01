Engañan a migrantes supuestos especialistas

Archivo / El Diario / Personas en movilidad observan en el bordo del río Bravo

Ciudad Juárez.— Supuestos abogados especialistas en migración les ofrecen a los migrantes trámites de hasta 5 mil dólares por persona para ayudarlos a ingresar a Estados Unidos, mientras que otros les cobran por ayudarlos a realizar el trámite, que es gratuito, a través de la aplicación móvil CBP One, denunciaron activistas.

Cristina Coronado, de la Pastoral de Movilidad Humana de la Diócesis de Juárez, lamentó que juarenses se están aprovechando del desconocimiento que existe en muchos migrantes sobre el nuevo trámite para lograr una cita ante la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés), quienes están en busca de una excepción humanitaria al Título 42.

“Les están cobrando por ayudarles a hacer el trámite en la aplicación. Es increíble que pudiera ser una oportunidad para sacar lo mejor, y la comunidad saca lo peor, y esto es extorsión, abuso, altos cobros en las rentas, laboralmente”, denunció.

Dijo que la Iglesia católica y la organización HIAS, apoyada por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (Acnur), buscan asesorar a los migrantes para que puedan realizar el trámite a través de la aplicación móvil gratuita CBP One y no se dejen defraudar.

El pasado 5 de enero, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) informó que “para facilitar la llegada segura y ordenada de los no ciudadanos que buscan una excepción a la orden de salud pública del Título 42, el DHS está ampliando el uso de la aplicación móvil gratuita CBP One para que los no ciudadanos programen los horarios de llegada a los puertos de entrada”.

La aplicación CBP One se puede descargar gratis y está disponible en las tiendas de aplicaciones de Apple y Google, así como en https://www.cbp.gov/about/mobile-apps-directory/cbpone

El sacerdote Francisco Javier Calvillo Salazar, director de la Casa del Migrante de Ciudad Juárez, dijo que migrantes les han asegurado que supuestos especialistas en migración les ofrecen trámites de hasta 5 mil dólares por persona para ayudarlos a ingresar a Estados Unidos.

Aunque el personal busca evitar que personas se aprovechen de los migrantes, debido a que no los pueden retener contra su voluntad, lo único que les piden es que no salgan de noche del albergue.