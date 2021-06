Enlaza a sus dos comunidades

Hérika Martínez Prado / El Diario de Juárez / La mujer de 25 años y madre de cuatro hijos

Ciudad Juárez— Verónica Guadalupe Tapia es una joven rarámuri de 25 años de edad, madre de cuatro hijos, operadora en una maquiladora y, además, es la traductora de la escuela provisional en la colonia Tarahumara de Ciudad Juárez.

Mientras que en 2020 la pandemia por Covid-19 obligó a los niños del mundo a tomar sus clases a través de la televisión o cualquier otros sistema con conexión a Internet, en las faldas de la Sierra de Juárez la falta de tecnología y de recursos llevó a su comunidad a organizarse para darles primero clases a sus propios hijos, y luego pedir la colaboración de una maestra mestiza.

A través de la asociación civil Alianza para Colaboraciones Fronterizas, con el apoyo de la Fundación del Empresariado Chihuahuense A. C. (Fechac), desde comienzos de 2021 la maestra mestiza Linet Martínez Gallardo les imparte clases presenciales a 14 estudiantes de quinto y sexto de primaria, apoyada por Verónica.

Todos hablan español, pero a veces deciden comunicarse entre ellos en su lengua materna durante clases, por lo que Verónica se encarga de mantener el orden y servir de intérprete entre los alumnos y la docente.

Resalta importancia de clases presenciales

“Sólo cuando no entienden unas cosas yo los traduzco en rarámuri, no es tan difícil porque ellos sí hablan el español, batallar mucho, mucho que digamos, no”, aseguró la madre de cuatro hijos, de 13, 10, 8 y 5 años de edad.

Martínez Gallardo es el enlace entre los maestros de la primaria Adelina Romero y los estudiantes rarámuris de los últimos dos grados de primaria, a quienes les imparte clases presenciales todos los lunes, miércoles y viernes de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde, entre ellos a uno de los hijos de Verónica.

“Los niños regularmente hablan español, pero al ser una comunidad muy privada tienen esos momentos en donde hablan su idioma, entonces no les entendía, no les entiendo, y para eso contrataron a una traductora. Cuando los niños están muy inquietos y empiezan a hablar rarámuri ella es la que les habla en su propio idioma y ya los tranquiliza”, explicó la maestra de la Alianza para Colaboraciones Fronterizas.

Debido a la pandemia, Verónica tuvo que dejar de trabajar en la industria maquiladora y su esposo en la construcción, por lo que ella formó parte del taller de costura de la comunidad, en donde hacían cubrebocas y ropa rarámuri para sostenerse, pero desde hace seis meses ambos pudieron regresar a trabajar.

Verónica decidió trabajar de noche, por lo que entra todos los días de lunes a viernes a las 11:45 de la noche y sale a las 6:00 de la mañana del día siguiente.

“Llego en la mañana y duermo una hora, me levanto para venir a las 9:00 de la mañana, a veces terminan temprano como a las 12 ó 12:30; luego (de preparar la comida y trabajar en el hogar) duermo y me levanto y me voy otra vez a trabajar”, narró sobre su día a día.

Como madre de familia, dijo estar contenta de que sus hijos tengan una maestra presencial, porque sabe que la modalidad virtual no está al alcance de la tecnológica de los teléfonos celulares de la comunidad, y los niños no aprenden igual.

“A veces dejan de estudiar y se les olvidan unas cosas. Y estando con la maestra aprenden más cosas”, además de que la mayoría de los padres no tiene los conocimientos necesarios o no recuerdan los trabajos que realizan sus hijos en clases y no pueden explicarles.

El resto de los niños, más de 40, está dividido en dos grupos de primero, segundo, tercero y cuarto grado de primaria, a quienes les imparten clases María Dolores Corpo, presidenta de la colonia, y Carolina, una joven madre de la comunidad.

“Veíamos que los niños sí estaban batallando, dejaron de tomar clases (presenciales) por la pandemia, y para que no perdieran el ciclo escolar, o más bien para que avanzaran, comenzamos a dar clases”, relató María Dolores.

Al poco tiempo de que el Gobierno federal estableciera la educación a distancia, las madres de la colonia vieron la necesidad de impartirles ellas mismas clases, en las que durante los primeros días los niños les confesaron que no habían estudiado o no habían tenido los medios para hacerlo.

“Los profesores les están mandando el material por WhatsApp y varias de las señoras aquí no tienen WhatsApp, o más bien no usan el celular, las señoras más grandes no le entienden a nada de eso. Por eso también decidimos dar clases (en 2020), luego hace como dos, tres meses, nos ayudó Fechac para bajar recursos y así nos ayuda con el material cuando los profes nos mandan trabajos”, explicó Corpo.

Como presidenta, uno de los intereses principales de ella es que los niños cuenten con todo el material para estudiar, aunque sus padres no tengan recursos.

María Dolores imparte clases a más de 20 niños de primero y segundo grado, por lo que recibe el material de los maestros, lo estudia y busca la manera de explicárselo de la manera más sencilla.

“Les he preguntado y la mayoría de las maestras dice que sí están muy a gusto y también a los niños les hemos preguntado y sí asisten. Dicen: ‘sí estamos a gusto’. Son entre 50 y 60 niños, porque en cada grado son de 10 a 12 niños”, informó.

La líder rarámuri destacó que hay otra mujer mestiza que acude de manera voluntaria a la colonia para ayudar con sus clases a una docena de estudiantes de secundaria, a quienes las maestras provisionales de primaria les han ofrecido también su ayuda cuando tienen dudas.

En el día a día

• Verónica Guadalupe entra a su trabajo en una maquiladora de lunes a viernes a las 11:45 de la noche y sale a las 6:00 de la mañana del día siguiente

• Después llega a su casa, duerme una hora y se levanta para ir a las 9:00 de la mañana a la escuela, donde puede acabar entre las 12:00 y las 12:30

• Tras su mañana dando clases, vuelve a su casa para preparar la comida y trabajar en el hogar, “duermo y me levanto y me voy otra vez a trabajar”, narra sobre su rutina

hmartinez@redaccion.diario.com.mx