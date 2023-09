Enluta violencia a universitarios

Chihuahua, Chih.- La violencia en el estado de Chihuahua ha terminado con la vida de por lo menos nueve estudiantes de diversas licenciaturas e instituciones educativas de enero de 2019 a la fecha, siendo el caso más reciente el de Siria Fernanda Villalobos Ortiz, de 18 años, quien cursaba la carrera de Ingeniería Química en la UACH, y fue asesinada de 35 impactos de bala calibre 9 milímetros y “cuerno de chivo”.

De acuerdo con datos periodísticos, en algunos de los casos estas personas han sido víctimas de diferentes tipos de violencia como feminicidios, homicidios

dolosos y robo, entre otros.

Además de que, de estos nueve, al menos tres eran destacados deportistas que incluso llegaron a participar, y representar no sólo a su escuela, sino también al estado en competencias locales, nacionales e internacionales.

DANA, UNA APASIONADA DE LA LITERATURA

La joven de 18 años, Dana Lizeth Lozano Chávez, fue asesinada en Ciudad Juárez el 5 de abril de 2019; el responsable fue su exnovio, Andrés David H.S., sentenciado a 80 años de prisión por el delito de feminicidio.

Al menos tres de las personas fallecidas eran destacadas deportistas que inclusive llegaron a participar, y representar no sólo a su escuela, sino también al estado

Este hecho conmocionó a la comunidad universitaria, e incluso sus compañeras realizaron una manifestación para exigir justicia por este caso.

Según lo que recuerdan familiares y amigos de la víctima, Dana era una apasionada de la literatura y cursaba el segundo semestre de la licenciatura en Literatura en el Instituto de Ciencias Sociales y Administrativas (ICSA) de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ).

De acuerdo con la narrativa de los hechos expuestos ante el Tribunal, Dana trabajaba como mesera en un café cercano al lugar donde fue asesinada, ella había salido a comprar cigarros pero nunca regresó, por lo que familiares comenzaron con su búsqueda.

Aproximadamente a las 11 de la noche, las autoridades recibieron el reporte del cuerpo sin vida de una mujer a través de una llamada anónima.

En la audiencia, el responsable dijo que él se había puesto encima de ella y que cuando iba a proceder a pararse se percató que a unos dos metros había un hombre.

“Yo no supe si el hombre se había caído o si empezó a correr; yo me puse nervioso, tomé la navaja de mi bolsa del pantalón y se la enterré. No supe en dónde le di, sólo fue una vez”, declaró Andrés David ante el Ministerio Público en aquella ocasión.

Tras ese suceso, la Dirección del Instituto, el Departamento de Humanidades y la Coordinación de la Licenciatura en Literatura Hispanomexicana de la universidad anteriormente mencionada envió un mensaje de solidaridad para la familia de esta mujer.

“Lamentamos las condiciones de inseguridad que persisten en nuestra comunidad y estaremos pendientes de la actuación de las autoridades correspondientes a fin de que se puedan esclarecer los hechos, y se haga justicia”, decía el documento.

SALMA, DESAPARICIÓN Y FEMINICIDIO

Salma Yahaira Montes Soto, quien era estudiante de la licenciatura en Derecho en el Centro de Estudios del Norte en Delicias, fue reportada como desaparecida el 31 de mayo de 2019 y, según la pesquisa, ella había salido de su domicilio la mañana de ese día; luego trascendió que había quedado de verse con Kevin Gualberto P. H., su pareja, y de ahí ya no se supo más de ella.

Debido a que la joven nunca regresó a su vivienda, su familia la reportó como desaparecida ante la Fiscalía General del Estado (FGE). Fue hasta el 7 de junio de ese año cuando las autoridades investigadoras localizaron sus restos a la orilla del canal drenaje, atrás del Rastro de Delicias.

Sin embargo, el reconocimiento no fue inmediato ya que Salma fue tratada con saña extrema. Los restos que encontraron en el canal correspondían solamente a la parte superior de un cuerpo desollado que carecía de costillas y manos, también se encontró músculo perteneciente a una pierna y fragmentos óseos de fémur.

Tras realizar los estudios periciales, los investigadores forenses determinaron que habría sido “descarnada” con un cuchillo, aunque en una pierna se encontraron restos de piel y músculo. Asimismo, establecieron que Salma fue asesinada el mismo día que se fue con Kevin; la causa de muerte fue laceración de grandes vasos de cuello, por herida cortante producida por arma blanca.

El 10 de junio, Kevin Gualberto, fue detenido por agentes investigadores de la FEM y presentado ante un juez por el delito de desaparición forzada cometida por particulares. No obstantes, el 18 de junio, el juez Alejandro Carrasco Borunda, dictó auto de no vinculación a proceso y dejó en libertad al imputado, argumentando que Salma se fue con él por su cuenta, por lo que no se configuraba dicho delito.

Tras apelar la resolución, la FEM logró que el imputado fuera procesado por la desaparición de Salma y también le formuló cargos como presunto autor de su feminicidio. Tras varios amparos, el Ministerio Público finalmente logró llevarlo a juicio este año por ambos delitos.

En el juicio, y después de valorar las diversas pruebas presentadas por el Ministerio Público, el tribunal consideró, primero, que quedaba plenamente acreditado el delito de desaparición cometida por particulares, ya que hubo diversos testimonios que asentaron que Kevin fue la última persona en ver a Salma ese 31 de mayo.

Abundaron que el delito era evidente, pues el acusado se llevó a la víctima, la privó de la vida y la mantuvo oculta.

En cuanto al feminicidio, los jueces señalaron que hubo razones de género, pues el acusado mantuvo una relación de pareja, misma que también fue confirmada por testigos presentados por la Fiscalía y la defensa.

JUAN CARLOS, SOÑABA SER INGENIERO AEROESPACIAL

El 24 de junio de 2020, fue encontrado sin vida Juan Carlos Veleta Jáquez quien era estudiante de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), y que soñaba con ser Ingeniero Aeroespacial.

Este joven, al igual que Salma, contaba con reporte de ausencia desde un día antes, e incluso, muchas personas se sumaron a su búsqueda; sin embargo, la institución educativa a la que él pertenecía publicó en su cuenta oficial de Twitter un mensaje lamentando su fallecimiento.

“La Universidad Autónoma de Chihuahua se suma a la pena que embarga a la familia Veleta Jáquez, tras el fallecimiento de nuestro estudiante Juan Carlos Veleta Jáquez; enviamos nuestro más sentido pésame a familiares, maestros y compañeros”, escribió esa casa de estudios luego de conocer los hechos.

Las autoridades dijeron que Veleta Jáquez había sido sesinado junto con otro joven de 20 años, identificado como Iván Alfonso Villalba Gutiérrez, quien se desempeñaba como trabajador de un negocio local.

Los cuerpos fueron localizados en el puente Pampas, en una de las salidas de la ciudad de Cuauhtémoc, en el municipio del mismo nombre.

Hasta el momento no hay ningún detenido por este suceso.

JUAN DANIEL, UN CRIMEN SIN JUSTICIA

A dos años y nueve meses del homicidio de Juan Daniel Vargas Ortiz, estudiante de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez de la licenciatura en Ciencias Biomédicas, el caso continúa en la impunidad.

Originario de Coatzacoalcos, Veracruz, Juan Daniel fue reportado como desaparecido por sus familiares el 25 de diciembre de 2020 tras haber sido visto por última vez un día antes .

Tres días después, el domingo 27, las autoridades localizaron su cuerpo en una tapia ubicada en el fraccionamiento Jardines de Roma, en Ciudad Juárez. La víctima tenía un cordón en el cuello y huellas de violencia en todo su cuerpo.

Por este acto de violencia, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez también exigió a las autoridades que el caso fuera investigado hasta esclarecer los hechos.

“La comunidad universitaria repudia cualquier acto de violencia, sobre todo cuando se priva de la vida a uno de sus integrantes, por lo que insiste en la necesidad de que se aplique la ley a quien resulte responsable”, publicó la universidad.

MARTÍN ALEJANDRO, UN EXCELENTE ATLETA

El 9 de enero de 2021, Martín Alejandro Loera Portillo, alumno de la UACJ, de 18 años, fue víctima de robo y homicidio en una plaza comercial ubicada en la avenida Insurgentes de la colonia Tercera Burócrata.

Era considerado una promesa del atletismo en México ya que su prueba predilecta eran los 100 y 200 metros planos, y al momento de su muerte, se preparaba para calificar a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Las investigaciones ministeriales a cargo de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Vida, demostraron que la tarde del 9 de enero del año 2020, al interior de una plaza comercial Rubén H. E., disparó con un arma de fuego en contra de la víctima.

La detención del acusado se llevó a cabo el 19 de enero de ese mismo año, siendo el móvil del crimen el robo de una bolsa en la que la víctima guardaba una fuerte cantidad dinero que presuntamente acaba de retirar de un banco.

Tras ser vinculado a proceso, Rubén, declaró en ser inocente del crimen, ya que ambos eran amigos desde que eran pequeños, sin embargo, al menos tres testigos lo identificaron como la persona que accionó el arma en contra del joven atleta.

LESLYE, AMANTE DEL FUTBOL

Leslye Estrada Robles, de 23 años, estudiaba en el Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez (ITCJ) y formaba parte del equipo de futbol cuando fue privada de la vida con un arma de fuego en la plaza comercial Las Misiones, el 17 de febrero de 2022.

De acuerdo con la FEM, el homicidio ocurrió alrededor de las 21:56 y en la escena del crimen fueron localizados ocho elementos balísticos, que fueron debidamente recolectados embalados como evidencia.

En esa ocasión, la institución educativa condenó el atentado que dio muerte a su alumna a quien describieron como destacada deportista.

“Pedimos a las autoridades competentes dar celeridad en las investigaciones y haya pronta justicia”, dijo Hermenegildo Lagarda Leyva, quien fungía como director de la escuela.

Además, en aquella ocasión, el representante de la universidad indicó que Leslye estaba a punto de terminar la carrera de Ingeniería Industrial con excelente promedio, y sus amigos mencionaron que hace un mes había concluido sus prácticas profesionales en a maquiladora Medtronic, ubicada sobre la avenida Henequén en aquella ciudad fronteriza.

CARLOS EDUARDO ORTEGA MELÉNDEZ

El universitario Carlos Eduardo Ortega Meléndez fue asesinado en este año tras ser atacado a balazos junto con su novia en la plaza Bistro, de Campos Elíseos, en Ciudad

Juárez.

Él estudiaba en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y por este suceso ya hay un detenido; se trata de Uriel R. D., quien es copartícipe.

Según lo informado por las autoridades, los agentes policiacos dieron con Uriel tras una minuciosa revisión de los videos de varios negocios, desde que el estudiante fue agredido inicialmente en un antro de Plaza Sendero hasta su llegada a la Plaza Bistro, donde finalmente fue privado de la vida.

Carlos Eduardo tripulaba un carro Mustang color blanco de reciente modelo, en el cual fue acribillado por sus asesinos, aparentemente por un pleito iniciado en el antro de Sendero.

El copartícipe del asesinato fue localizado en un domicilio ubicado entre las calles Oro y 16 de Septiembre, de la colonia Villa Vista.

ARIADNA, UNA ESTUDIANTE EJEMPLAR

El pasado 5 de julio de este año, Ariadna Yoaly A. R., de 21 años, fue atacada con un arma blanca en el interior de su departamento ubicado en la colonia Linss en la ciudad de Chihuahua.

Este hecho conmocionó a la ciudadanía, y aunque días después del suceso el titular de la Fiscalía General del Estado, César Jauregui Moreno, aseguró tener avances en la investigación, hasta este momento no hay ninguna persona detenida por este hecho.

De acuerdo con el acta de defunción consultada en el Registro Civil, la joven quien estudiaba en la Universidad Tecnológica de Chihuahua (UTCH), ella padecía anemia aguda al momento de ser asesinada en su departamento.

De acuerdo con dicho documento, la joven recibió una herida con un arma punzocortante en el tórax y en la aorta torácica lo que le provocó la muerte.

Hasta este momento, la Fiscalía Especializada de la Mujer no cuenta con alguna novedad sobre este hecho y continúa investigando el caso.

Después de este asesinato, el personal de esta casa editora hizo un recorrido en la zona del crimen y pudo constatar la presencia de al menos cinco cámaras; dos de ellas apuntan directamente a los departamentos de color naranja con blanco en donde vivía Ariadna.

Aunque podrían existir grabaciones de cámaras aledañas al departamento, hasta el día de hoy las autoridades no han dado a conocer si fue posible reconocer a alguna persona o si se tiene a algún presunto responsable identificado.

FERNANDA, EL CASO MÁS RECIENTE

El caso más reciente es el de Siria Fernanda Villalobos Ortiz quien fue asesinada el pasado lunes de 35 balazos; ella era estudiante del segundo semestre de Ingeniería Química en la UACH, institución educativa que condenó el hecho y que ofreció un minuto de silencio en honor a esta víctima durante la sesión del Consejo Universitario celebrada ayer.

El homicidio ocurrió cuando ella se encontraba dentro de una camioneta marca Audi, en las afueras de unas canchas de futbol de la avenida Dostoyevsky, en la colonia Chihuahua 2000.

En el lugar fueron asegurados al menos 35 casquillos de armas calibres 9 milímetros y de “cuerno de chivo”.

La joven, quien cumpliría 19 años el próximo 3 de octubre, era una deportista desde que estudiaba en el Colegio de Bachilleres No. 21 y destacó en la disciplina de futbol soccer.

Actualmente, formaba parte del representativo “Adelitas UACH”. Tras confirmarse la identidad de la víctima, la máxima casa de estudios emitió un posicionamiento en el que destacó que: “la pérdida de Siria Fernanda es una tragedia que ha dejado un vacío imposible de llenar”.

Por este asesinato, las autoridades confirmaron que ya hay responsables detenios; sin embargo, hasta el momento no han dado detalles sobre cuál podría haber sido el móvil ni tampoco de quién se trata.