Entre más violencia, más recurso para el estado: sicólogo

Chihuahua, Chih.- Entre más alta estén las estadísticas de violencia, más recurso económico llega al estado desde la federación e incluso a nivel internacional para combatirla, comentó Ricardo Carrillo Franco, miembro del Colegio de Psicólogos de Chihuahua.

Recalcó que desde el colegio se ha denunciado actos de simulación por la corrupción que impera en algunas instancias, esto al hablar de la violencia contra la mujer, la cuál a su punto de vista no ha ido en disminución.

Carrillo Franco dijo que la violencia es el resultado de un problema que no se previene y se erradica, y no se hace nada porque significa la obtención de recursos económicos de la federación e incluso de organismos internacionales para el combate.

Asimismo mencionó que a pesar de los esfuerzos realizados con programas de combate a la violencia contra la mujer, además de tener sanciones más severas contra los culpables, no ha repercutido en la disminución, porque no se atiende la prevención.

El psicólogo comentó que la violencia contra la mujer es alarmante en México, la cual tiene que ver con el bagaje de machismo y patriarcado que existe, ahora con el empoderamiento de las mujeres surgen varones que por cultura no permiten a ellas ocupen ese lugar.

“Actualmente los psicólogos dejamos de hacer nuestro trabajo de prevenir, para convertirnos en expertos de morbilidad, y cuando pasa esto, perdimos el rumbo”, señaló el especialista.

Finalizó al decir que el gobierno debe crear programas de prevención valuados, con personal capacitado, porque actualmente se habla de endurecer los castigos por la violencia de género, pero no se habla de hacer conciencia para erradicarla.