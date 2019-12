Entrega Arturo Medina más de 2 mil apoyos en comunidades de Balleza

Chihuahua.- Con la intención de mitigar las inclemencias del tiempo, el Presidente Municipal Arturo Medina Aguirre a realizado dentro de las giras por comunidades, la entrega de apoyos que permiten mejorar la calidad de vida de las personas que se encuentran es situacion vulnerable, por lo que, dentro de su visita a 9 comunidades, realizó la entrega de más de 2 mil despensas, estufas ecológicas, cobijas etc.

Cabe detallar que las comunidades recientemente visitadas son: Alto de las Garrochas, la Laguna Juanota, Los Ángeles, Guajolotes, Los Lirios, Pilares, Coquenas, Paso del Águila y El Palomo, donde además de realizar las entregas, se realizan cuestionarios que corresponden al programa Cercano a ti, que mantiene el munícipe, con la intención de continuar identificando las necesidades que se vienen presentando.

“Nos hacemos presentes en cada comunidad no solo para la entrega de apoyos, sino para la identificación de problemas, tanto económicos, de infraestructura, vivienda etc. para realizar proyectos que sean realmente favorables para mejorar la vida de nuestra gente ballezana” dijo Medina.

Quien aseguró esta forma de identificación de problemas, a resultado ser la más efectiva para erradicar las necesidades, permitiendo el avance sin precedentes que a la fecha se mantiene en el municipio.

Donde se pretende terminar en base a proyectos con las necesidades básicas, para de esta manera dar continuidad a la variedad de proyectos y programas que se buscan implementar para el desarrollo económico del lugar.

Será durante los próximos días cuando el alcalde, continúe realizando las visitas, pues como es bien sabido, una vez que inicia la labor en campo, Medina no concluye con la gira hasta lograr llegar a la totalidad de las comunidades que integran su municipio.