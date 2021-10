Entrega Bienestar 1.9 mdp para mejorar escuelas

El delegado de la Secretaría del Bienestar en Chihuahua realizó una gira por la región número tres con sede en Delicias, en la cual dispersó un millón 950 mil pesos del programa La Escuela Es Nuestra (LEEN) en diferetnes planteles educativos con necesidades de mejoras en sus instalaciones.

Delicias es el municipio donde más se realizó inversión, la cual fue por 900 mil pesos, siendo las escuelas beneficiadas la Ford No. 114, la que recibió 500 mil pesos, la Agustín Melgar No. 1278 por 200 mil, y la Telesecundaria No. 6122 por otros 200 mil pesos.

Otros 850 mil pesos fueron destinados a planteles en el municipio de Meoqui, tales como la Secundaria Técnica 21 de Lázaro Cárdenas por 500 mil pesos, la escuela 20 de Noviembre de El Torreón con 200 mil, y la Ignacio Allende de la Colonia Francisco Portillo en Los Jáquez con 150 mil pesos.