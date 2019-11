Entregan implantes mamarios a sobrevivientes del cáncer en Cuauhtémoc

Cuauhtémoc.- Diferentes agrupaciones del Club Rotario y el Dif municipal, entregaron las primeras 51 prótesis mamarias que beneficiaron a 45 mujeres víctimas del cancer en el municipio.

Con el apoyo, las beneficiarias aumentarán su autoestima después de haber luchado contra el proceso de cáncer y de haber sufrido una cirugía de seno.

Las prótesis de seno también son necesarias por salud debido a que la falta de peso de uno de éstos provoca lesiones en la columna vertebral, además les sirve por cuestiones de estética, pero lo principal es para aumentar su autoestima y para que estén mejor físicamente.

La Presidenta del DIF Municipal, Guadalupe a Ledezma Arroyo, resaltó el esfuerzo conjunto que Gobierno, clubes de servicio y asociaciones civiles pueden realizar para velar por la salud de los habitantes y mejorar la calidad de vida de las personas.

Asi mismo, mostró su admiración y respeto a todas las mujeres ahí presentes y les reconoció la perseverancia que han demostrado para superar el cáncer.

En la ceremonia de entrega de las prótesis, también estuvieron presentes Jorge Alvidrez Hernández, presidente del Club Rotario Cuauhtémoc Rarámuri A. C., Marcela Strick Chávez, presidenta del Club Rotario Juárez Frontera A. C., Luis Renteria Caro en representación del Gobernador de Distrito Rotario 4110, Norma Angélica Madrid como Presidenta de Resurgir A. C. y Perla Idalia Ruelas Meráz, presidenta de Manos Unidas Contra El Cáncer A. C.