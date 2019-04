Entregarán documentos de exámenes de jueces a Fiscalía

Chihuahua.- El Consejo de la Judicatura entregará a la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción de Chihuahua toda la documentación correspondiente a los procesos de selección tanto de jueces como de magistrados, informó el presidente, magistrado Pablo Héctor González Villalobos.

“Ante la denuncia que interpuso el consejero Joaquín Sotelo Mesta, vamos a contestar con prontitud y con absoluta certeza todos los requerimientos de la Fiscalía porque queremos que no haya la mínima duda de la solvencia que tienen ambos procesos de selección”, enfatizó en comunicado de prensa.

Especificó que ya instruyó a personal del Consejo para que entregué a la Fiscalía toda la documentación que respalda los dos procesos de selección, en todas sus etapas, sin restricción alguna.

“Ambos procesos están a disposición de la Fiscalía porque no tenemos nada que esconder. Al contrario, queremos que la autoridad indague todo lo que sea necesario para que quede claro que no hubo ninguna irregularidad”, expresó el presidente del Consejo de la Judicatura y del Tribunal Superior de Justicia.

El magistrado informó que esa decisión se tomó en sesión del Pleno que realizó hoy el Consejo de la Judicatura.