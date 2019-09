Enviará Estado 3 iniciativas al Congreso

Chihuahua.- El secretario general de Gobierno del Estado, Fernando Mesta, presentó tres iniciativas que serán enviadas al Congreso local. Destaca la Ley de Bienestar Animal.

La primera será la Ley del Notariado, la cual busca mejorar los servicios que reciben los ciudadanos a través de regulación de las notarias de la entidad, así como transparentar los procesos elección de notarios.

Añadió que esta iniciativa se realizó en conjunto con las organizaciones de notarios.

Agregó que los notarios tendrán la función de mediadores en conflictos cuando las condiciones lo permitan.

Otra iniciativa es la Ley de Firma Electrónica Avanzada la cual será para modernizar los trámites que se realizan ante el Estado, el sistema trabajará de manera similar a la Fiel de la Secretaría de Hacienda Federal.

Ley de Bienestar Animal, la cual según el secretario incluye normas para implementar medidas que buscan proteger a los animales y el medio ambiente, ya que destacó que el objeto es que las personas den un trato digno a los animales.

La ley establece que ninguna tradición o actividad puede justificar maltrato hacia los animales. Le iniciativa incluye responsabilidad para los municipios para que vigilen la aplicación de la ley.

Otro de los puntos es mantener un registro organizaciones que promueven el cuidado de los animales o su adiestramiento, además de que les establece un carácter de auxiliares de las autoridades.

En caso de que se apruebe la ley tal como se enviará, quedarán prohibidas las corridas de toros y las peleas de gallos. El secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, Felipe Siqueiros, expuso que en las actividades que se vean afectadas, se les buscará otras alternativas productivas.

Mesta explicó que la ley no aplica para la cacería controlada, así como el rodeo y jaripeo, ya que se trata de espectáculos que no tiene como fin el maltrato animal. Las actividades productivas ganaderas no están contempladas.