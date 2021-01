‘Equilibra’ la calle y sus estudios

Omar Morales / El Diario de Juárez / José Luis muestra sus habilidades en el crucero de la ciudad Omar Morales / El Diario de Juárez / José Luis muestra sus habilidades en el crucero de la ciudad Omar Morales / El Diario de Juárez / José Luis muestra sus habilidades en el crucero de la ciudad

Luis Carlos Cano C. El Diario de Juárez

Ciudad Juárez— José Luis se aposta en diferentes cruceros y en distintos horarios para presentar a los automovilistas los actos de malabarismo y hasta de equilibrista en la cuerda, a cambio de lo cual recibe una moneda o varias, pero esto le ha ayudado a estudiar enfermería, profesión que concluye en los primeros meses de este 2021.

Al terminar de estudiar, piensa dedicarse de lleno a la enfermería y no sólo trabajar en un hospital, sino también ayudar a sus semejantes, ya sean sus vecinos o cualquier otra persona, pero lo quiere hacer, dice, como una forma de agradecimiento a la comunidad por el apoyo que ahora le dan en los cruceros para poder estudiar.

“Empecé a hacer malabares por cuestión monetaria, para pagar mis estudios; decidí hacer esto en lugar de conseguir un trabajo en una empresa por la facilidad del horario, ya que puedo estar varias horas y en distintos horarios, lo que me permite hacer las tareas y otros trabajos de la escuela”, explica José.

Dice que desempeñar labores de enfermería le gusta desde que era niño, pues cuando su mamá estaba enferma la cuidaba y hacía varias cosas que ella le pedía, antes de fallecer; desde entonces le gustó cuidar a las personas.

Asimismo, comenta que por dedicarse a hacer malabares en los cruceros ha recibido sólo dos críticas de gente que le dijeron que se pusiera a trabajar, pero sus amigos y hermanos lo han apoyado porque saben que aprovecha el tiempo entre esta actividad y el estudio.

“Son más las personas que me respaldan a seguir en esta actividad, que las que me han criticado, por eso sigo, además de que me esfuerzo por hacer algo distinto con los malabares y sobre la cuerda”, expresa José Luis Rentería.

Y como lo dice este muchacho de 23 años de edad y con cinco trabajando en los cruceros, trata de presentar algo diferente y cada vez más complicado para que sea del agrado de los automovilistas.

Además de hacer malabares con distintos artículos, en algunos cruceros José Luis coloca una cuerda de un extremo al otro de la calle y mientras pasa sobre ella, va ejecutando los malabares con piernas, manos y brazos.

Para aprovechar el tiempo mientras los vehículos se detienen en el semáforo, antes de iniciar sus presentaciones, José amarra dos cuerdas en los postes que hay en cada orilla de la calle, a las cuales después les ata con un gancho la cuerda en la que se sube y esto le permite usar más tiempo en sus acrobacias.

Explica que en algunos cruceros no puede colocar la cuerda para pasar la calle sobre ella, pero lo hace en aquellas vialidades en donde los postes de los servicios como el teléfono o la electricidad están a cada lado y no es mucha la distancia, para que alcance el largo de la cuerda.

Preparar este espectáculo le ha dejado a José Luis algunas caídas y golpes leves, pero estos casos se han presentado sólo en los ensayos, no en los cruceros cuando ya está trabajando, pues además de lo que hace en la calle, con frecuencia practica en su casa para después ejecutar los malabares sin contratiempo.

Esto ya está por terminar, dice al referirse a su trabajo en la calle, pues afirma que al terminar los estudios de enfermería, se dedicara 100 por ciento a esta profesión, trabajando no sólo donde gane un salario, sino también ayudando a la gente que lo necesite.

“Por eso”, reitera, “cuando me gradúe de enfermería voy a ayudar a quien lo necesite, es algo que me gusta y es una forma de agradecer por lo que ahora me ayudan”.