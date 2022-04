Es irreversible nuestro triunfo: Quiroz en la Sección 42

Chihuahua.- Manuel Quiroz Carbajal, virtual ganador a la dirigencia de la Sección 42 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), manifestó su gusto por mantener una amplia ventaja que le favorecen a su planilla verde.

“Estamos súper contentos, gané gracias toda esta gente contra todo pronóstico, somos un ejemplo a nivel nacional de cómo se gana, gana la 42 y gana cada uno de ellos. Contundente, sin recursos pero con el recurso humano, que es más importante”, manifestó el líder magisterial.

Dijo esperar los tiempos conducentes para que le den su acta, pero agradeció a todos los que le han apoyado y aseguró que las oficinas van a estar abiertas con todos los sindicalizados. El compromiso es para trabajar para que una sección

“Le apuesto a la unidad de todos, con el respeto de todos, no hay complicidad, no hay opacidad. Una sección no se hace con un líder sino con muchos liderazgos”, expresó quien será el secretario general de esta sección del SNTE.