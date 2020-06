Escasea medicamento para tratar lupus

Tomada de internet

Ciudad Juárez— A pesar de no estar contagiados de Covid-19, quienes padecen la enfermedad lupus luchan por su vida durante la crisis sanitaria debido al desabasto del medicamento que requieren para controlar su padecimiento.

Las compras de pánico de fármacos como cloroquina y la hidroxicloroquina, las cuales ocurrieron luego de que trascendió la versión de que podían ser usadas para curar el Covid-19, provocaron la escasez a nivel nacional, por lo que pacientes de lupus han tenido que interrumpir su tratamiento en algunas ocasiones.

Angélica Ramírez tiene 28 años y fue detectada con lupus desde los 18, ella es parte de un grupo de Facebook integrado por mujeres de esta ciudad que padecen esa enfermedad y que se apoyan entre sí.

“La gente empezó a comprarlo por ‘precaución’ y se agotó en todas las farmacias, antes de todo esto lo vendían sin receta y como la gente empezó a comprarlo, empezaron a pedir receta, apenas está empezando a llegar”, mencionó.

Dijo que las pacientes que requieren este medicamento tienen que enviar un correo a las farmacéuticas como Sanofis, que tiene la patente de la hidroxicloroquina, y Sanfer, que surte la cloroquina, las cuales analizan cada caso y lo envían en un lapso de tres días; sin embargo, los precios se han elevado. También las farmacias locales incrementaron sus precios debido a la demanda.

Como ejemplo refirió que ahora la hidroxicloroquina cuesta 695 pesos en Benavides, cuando antes de la pandemia costaba 400; este tratamiento es para un mes (30 pastillas) y algunas personas toman hasta 2 ó 3 cápsulas diarias.

“Yo cuando tengo medicamento de sobra y puedo, lo donó, porque sé lo que es no tener seguro y pues me gusta porque somos una comunidad por así decirlo y somos unidos. Nos intercambiamos o donamos medicamentos, datos, consejos, etc. Ya bastante tenemos con la enfermedad y esto es un gran apoyo”, expresó.

Sobre su enfermedad, que es crónico-degenerativa, detalló que no se cura, sólo se controla y puede atacar cualquier órgano, además que en cada persona afecta de diferente manera, por lo que suele confundirse con otras enfermedades.

“Te puede atacar prácticamente todo. Aquí el sistema inmune está hiperactivo, tanto que no sólo ataca a los agentes extraños o externos, sino que te empieza a atacar a ti mismo. Te puede atacar la piel, riñones, cerebro, pulmones, corazón, sangre y lo que te imagines, nos tratan con inmunosupresores, quimioterapia, corticoides, antimaláricos, vasopresores. En fin, muchos, porque como puede atacar cualquier órgano… ‘tomamos prestados’ medicamentos que son para otras enfermedades. El lupus ataca más a las mujeres en proporción 9:1. Esto es porque el estrógeno tiene mucho que ver”, mencionó.

Angélica es derechohabiente del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y asegura que la institución le ha ofrecido un servicio eficiente en cuanto a la realización de estudios y en surtir sus recetas, sin embargo, el abasto de este medicamento ha sido intermitentemente desde que inició la pandemia. “En el IMSS 35 en marzo no había, llegó en abril y ahora en mayo otra vez no hubo”, comentó.

El Diario solicitó información al IMSS sobre la adquisición de estos fármacos, a lo que se indicó que se está a la espera de los medicamentos oncológicos que llegaron al país procedentes de Argentina para todo el Sector Salud.

La Comisión Federal para la Prevención de Riesgos Sanitarios (Cofepris) lleva a cabo el procedimiento de revisión correspondiente, en base a las normativas y una vez que quede regularizado el registro sanitario, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) determinará las cantidades que le corresponden a cada institución del Sector Salud que integra el IMSS, Insabi, Issste, CCINSHAE, Pemex y Semar, según se informó.