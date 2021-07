Esconde Estado tamaño de boquete financiero

El Diario de Chihuahua

Chihuahua– El Gobierno del Estado encabezado por Javier Corral Jurado ha escondido el tamaño del “boquete” financiero, mismo que incluso desconocen organismos empresariales como la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

“La situación financiera del Estado no está bien y hasta que no venga la entrega-recepción real al nuevo gobierno, veremos en realidad qué tan grande es el boquete que hay”.

“Los primeros dos años de la administración de Corral se pudo hacer algo en la reestructuración de la deuda, pero no se hizo”, cuestionó ayer el presidente de la Coparmex Chihuahua, Jorge Cruz Camberos.

El líder empresarial señaló que es importante conocer con precisión los números de deuda que se manejan, y con respecto a lo que publicó ayer El Diario en su nota principal, reconoció que es más o menos lo que efectivamente se conoce, un crecimiento de deuda de los cinco a los casi 10 mil millones de pesos en la administración corralista.

Jorge Cruz puso énfasis en la necesidad de conocer los datos financieros reales.

“Yo para poder hacer un posicionamiento completo me gustaría conocer los datos reales, pues si no, se puede provocar especulación.

Pero sabemos que las cosas no están bien porque no hubo esa transparencia y hasta que no venga la entrega-de recepción real, veremos”, afirmó.

Agregó que desde su perspectiva, no hubo una intención fuerte de hacer una reestructura de la deuda pública por parte de Javier Corral.

“Los primeros dos años de la administración de Corral yo creo que se pudo hacer algo, ya después de ahí fue difícil porque cambió también el esquema del Congreso”, apuntó Jorge Cruz.

El presidente de Coparmex Chihuahua señaló que es muy importante que se sepa al detalle cómo se está dejando el Estado para que haya un punto de referencia.

“Es muy importante que ya cuando el equipo de la nueva gobernadora llegue, sepan cómo está la situación, qué propuesta viene con el nuevo gobierno”.

“Definitivamente va a ser algo muy complicado y van a tener que tomarse muchas decisiones que no van a ser políticamente correctas, pero que va a necesitar la entidad”, manifestó.

Jorge Cruz explicó que “tenemos que entender que habrá muchos servicios que ya no va a poder brindar el Estado, y ahí vendrá cómo participa la sociedad organizada y la iniciativa privada, a dar alguno de estos servicios que el sector público no podrá ofrecer”.

Anticipó Cruz Camberos que vendrán recortes de personal, pero aun así no va s alcanzar que disminuyan los pasivos.

“También, no sabemos cómo va a llegar la Federación, es decir, si viene con más recortes y nuevos impuestos… entonces va ser complicado que un Estado pueda ponerse creativo y generar mejores formas de recaudar a nivel local”, dijo.

El presidente de Coparmex calificó como esenciales las siguientes cuatro semanas para conocer la información financiera de la entidad y sobre todo conocer el equipo de transición de la gobernadora electa.

“Por lo que hemos escuchado y visto hasta ahorita, nos agradan los asesores que tienen, hay gente con mucha experiencia. Ahora hay que ver qué es lo que va suceder”, concluyó.

