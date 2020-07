Espera Juárez otro repunte de Covid

Ciudad Juárez.- La frontera apenas resiente las consecuencias del Día del Padre y ya debe prepararse para el impacto en casos de Covid por el Día de la Independencia de Estados Unidos, celebrado ayer y para el cual paseños arribaron a festejar con familiares juarenses, ya que éstos todavía no pueden cruzar.

Así lo aseguró el médico general Arturo Trejo, quien destacó que los filtros sanitarios recién colocados en cruces fronterizos, y cuya duración se mantendrá indefinida, no tienen impacto epidemiológico, ya que fungen sólo apelando a la conciencia de los guiadores que arriban a Juárez, sin la facultad de regresar a los norteamericanos que vengan aquí por alguna actividad no esencial.

“No tiene ninguna efectividad, ninguna. Al contrario, las personas que están ahí en el control pueden llegar a contagiarse porque no hay ningún conocimiento de cuál es el estado de salud de las personas que cruzan las fronteras, en todo el mundo. Por eso los países prefirieron cerrar por completo, eso sí es efectivo, que no pase nadie, pero tampoco es viable (aquí, por la economía). Esto no es un cerco sanitario, sería equiparable a una alerta porque no tienen facultad”, dijo Trejo.

Si bien se les toma la temperatura a quienes entran a esta urbe, existen fallas de estrategia porque no se contempla la detección de personas asintomáticas, adicionó el médico Lorenzo Soberanes, quien es presidente del clúster de Turismo Médico y vicepresidente de salud de la Canaco en Juárez.

“Hay portadores asintomáticos, dime de qué me sirve que tú me tomes la temperatura o yo te tome la temperatura si eres o soy asintomático. Sí vamos a tener una afectación, que nos va a afectar en una manera grave porque, si estamos empezando a despegar en la parte económica, esto nos va a venir a retrasar de una manera muy considerable… Son medidas que generan populismo. Cerrar las fronteras significa ‘no pases’ y ‘se acabó’, como lo están haciendo ellos con nosotros”, puntualizó.

Ambos sentenciaron que, si bien se trata de un intento, la realidad es que la Federación mantiene una postura laxa frente a Estados Unidos, debido a que Ciudad Juárez está golpeada en su economía.

El arribo de paseños a esta ciudad se debe a que los juarenses no pueden cruzar a El Paso, debido a las restricciones del Gobierno de Donald Trump, quien para mitigar el impacto del Covid-19 sí limitó los permisos de entrada sólo para viajes “esenciales” a residentes y los ciudadanos estadounidenses.

La medida comenzó oficialmente el 21 de marzo, aunque en esta frontera se llevó a cabo desde las 10:00 de la noche del 20 de marzo pasado, para de ese modo mitigar la propagación, se documentó.

Dicha medida del presidente norteamericano se debió a que los Estados Unidos continúan siendo el país con más casos de Covid-19 en el mundo, sumando más de 100 mil finados, por ello, la comunidad juarense se sintió preocupada por el arribo de gente de aquel país, por una celebración.

De momento, Juárez –con 2 mil 802 contagios (530 finados y 754 recuperados)– está en semáforo naranja (de riesgo alto) en su reactivación económica, pero –de descuidarse la gente, como ocurrió en el Día del Padre y ayer– los casos irán al alza, volviéndose así a semáforo rojo (riesgo máximo), lo que implicará mayores restricciones, y un impacto aún más fuerte al bienestar de los ciudadanos.

avargas@redaccion.diario.com.mx