Esperan hasta 3 mil asistentes a la Boda de Villa en Riva Palacio

Cuauhtémoc.- El Gobierno municipal de Riva Palacio presentó en esta ciudad la edición número 12 de la representación de la boda del “Centauro del Norte”, Francisco Villa, quien hace 108 años contrajo nupcias con la señorita Luz Corral en la comunidad de San Andrés.

En la presentación del evento el secretario municipal, Martín Grajeda, mencionó que la representación de este acontecimiento civil-religioso es el evento de mayor importancia cultural para el municipio, ya que genera un ambiente de promoción cultural, de remembranza histórica y de generación de una derrama económica para la población local, por los cientos de familia que se dan cita de la región y del estado para ver cómo ocurrió la vida del único personaje identificado que invadió a los Estados Unidos.

Según el estimado de aforo a los tres días de festejo en el municipio, se contabilizarán hasta 3 mil asistentes que aprovechan actividades como la de la callejoneada que se realiza en el primer día del festejo, en este caso el día 30 de mayo, evento en donde se tiene un recorrido a pie acompañado del ya conocido burrito que transporta mezcal o tequila para los adultos que participen en el evento, amenizado por música regional.

Para el viernes 30 de mayo se llevará a cabo la cabalgata que parte de comunidades como Sainápuchi, La Esperanza y de la cabecera municipal de General Trías, en donde decenas de jinetes asemejan la llegada de jinetes que integraban la caravana que habría de acompañar a Francisco Villa en su boda.

Para el día domingo 1 de junio, Antonio Chacón, quien habrá de representar a Doroteo Arango, invitó a la población interesada a acudir a San Andrés vestidos a la usanza. “Nada más les encargo a mis muchachitos que se me vayan bien vestiditos y que no me vayan a faltar”, comentó.

Por su parte Nesly Aguilar, quien habrá de representar a la mujer que escogiera uno de los generales que comandó la zona norte del país, María Luz Corral, se dijo agradecida por esta oportunidad y destacó la importancia que esta boda reviste para el municipio de Riva Palacio, por lo que reiteró la invitación a todos los eventos.

Por tratarse de una representación, tanto los personajes, como el padre que oficiará la misa representativa tendrán ese sábado toda la procesión nupcial, desde la pedida de mano hasta la ceremonia que representa en los anales de la historia el matrimonio del “Caudillo del Norte”.