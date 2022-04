Esperan que Ley Minera pase hoy al pleno del Senado

Chihuahua, Chih.– El senador de Chihuahua por Morena, Rafael Espino, comentó que hoy martes se podría subir al pleno del Senado de la República la Ley Minera que decreta la nacionalización del litio a través de candados a las empresas extranjeras que busquen su explotación.

Espino de la Peña explicó que una vez que la votó a favor la Cámara de Diputados, ingresará a las Comisiones de Estudios Legislativos Segunda y Comisión de Minas donde tiene mayoría Morena, por ello la seguridad de que pasaría al pleno para su votación.

“Así va a suceder porque tenemos mayoría y entonces va a pasar al pleno y esperemos que este martes se vote y requiere una mayoría simple porque es una reforma a la ley, no requiere calificada como en una reforma constitucional”.

Respecto del rechazo de la Reforma Eléctrica en la Cámara de Diputados, desestimó que en el actual período de sesiones regrese la propuesta al pleno de la cámara baja.

“Hay que ver cuál es la reacción del Ejecutivo porque como tú sabes, la ley en particular no fue declarada inconstitucional por la Corte, y aquí lo que pasó es que no se logró el cambio constitucional, pero hay que esperar a ver cómo se resuelven los amparos contra la ley para ver si se resuelve en definitiva su constitucionalidad o inconstitucionalidad”, declaró el también consejero de Pemex.

Por lo pronto, dijo, la Secretaría de Energía seguirá aplicando las leyes de la industria eléctrica con sus reformas.