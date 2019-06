Esperarán empleados de la mina en Cusihuiriachi acompañamiento de autoridades

Cusihuiriachi.- Fue en punto de las 7 de la mañana de este lunes, cuando empleados de la empresa Diabrass Mexicana reiteraron su negativa a trabajar en el interior de una mina por el temor a un colapso y agregaron que habrán de esperar a la llegada de personal de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social programada para este martes.

En los dichos, mencionaron que el material que se hundió hace una semana continúa en reacomodo, motivo por el que mencionaron que será hasta que se tenga alguna disposicion de Protección Civil o alguna autoridad ajena a la empresa minera, cuando se puedan reintegrar a su trabajo.

Entretanto el personal se mantiene en el lugar para no se señalados por abandono de trabajo, sin embargo, no habrán de laborar en el interior de la mina.

Por su parte el Jefe de Mina Oscar Esquivel, explicó a los empleados que integrantes de este mismo turno ya se internaron en la mina y constataron que no hay riesgo, por lo que extendió la invitación a corroborar que la zona de hundimiento está aislada y que se trabajó en un camino alterno para no transitar por este punto.

Dos empleados que descendieron a la mina, mencionaron que a su parecer, no hay peligro de derrumbe en la zona y que se trabaja en una zona alejada al punto de hundimiento.

Finalmente, los trabajadores manifestaron que será hasta este martes cuando se presente personal de Protección Civil y de la Styps, cuando se descienda con ellos para confirmar que las condiciones de trabajo en el punto son seguras.