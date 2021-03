Establece en Cuauhtémoc horarios para entrega de tarjetas de apoyos sociales

Cuauhtémoc Chih.- Para evitar realizar eventos masivos y continuar de manera ordinaria el curso y operación de los programas de apoyos sociales, el Gobierno Municipal de Cuauhtémoc a través de la Dirección de Desarrollo Social distribuirá del 22 al 24 de marzo las tarjetas bancarias correspondientes a los beneficiarios de las becas al adulto mayor y personas con discapacidad.

Lo anterior, en cumplimiento a los protocolos de seguridad a raíz de la contingencia por el COVID-19, por lo que la dependencia municipal ha previsto evitar la aglomeración de personas en lugares y decidió convocaren grupos reducidos a los beneficiarios que no cuentan con la tarjeta que la dependencia municipal asignó el año anterior.

El lunes 22 de marzo, el personal de la dependencia y del banco Santander entregarán 131 tarjetas a mismo número de personas con discapacidad. De la “A” a la “L” acudirán de 9 am a 11 am y de la “M” a la “Z” de 11 a 1 pm. Cabe señalar que 83 beneficiarios que completan los 214 becarios ya cuentan con una tarjeta que les fue asignada el año pasado y que les servirá para recibir el apoyo mes con mes, por lo que no será necesario acudan a solicitar una nueva carnet.

De igual manera, el mismo lunes deberán presentarse a las 9 am los beneficiarios del programa Adulto Mayor que su primer apellido comience con la letra “A”, mientras que de la “B” a la “L” tendrán que acudir el martes 23 de marzo de 9 am a 2 pm y el miércoles 24, de la “M” a la “Z”, en el mismo horario. En total serán 245 de los 423 beneficiarios los que recibirán tarjeta.

El Director de Desarrollo Social, Rogelio Chacón Antillón, informó que las personas que habrán de recibir tarjetas de estas dos becas, tendrán que acudir al módulo que será instalado de manera temporal en el Auditorio de las 3 Culturas, únicamente el día y la hora que les sea indicada por el personal de la dependencia.

Para ello, instó a los beneficiarios estar atentos de las llamadas telefónicas que les realizará la Dirección Desarrollo Social, ya que por ese conducto se hará la convocatoria para que acudan a obtener el instrumento que les permitirá recibir su apoyo de marzo a diciembre por la cantidad de 750 pesos mensuales y con 800 pesos a personas con discapacidad.

Cada persona deberá presentar copia de su credencial de elector y un comprobante de domicilio reciente, ya que ambos documentos son indispensables para el archivo bancario.

El primer pago se verá reflejado en cada una de las tarjetas el viernes 26 de marzo y se prevé avance el resto de pagos los últimos viernes de cada mes.