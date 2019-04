Establecer un mayor vínculo entre sociedad y CEDH, busca Karla Gutiérrez

Chihuahua.- Establecer un mayor vínculo con la sociedad y acercar la Comisión Estatal de los Derechos Humanos a los 67 municipios de la entidad, es uno de los objetivos principales de Karla Gutiérrez Isla, aspirante a presidir este organismo, pues considera que falta más trabajo y mayor difusión de lo que se realiza.

Gutiérrez Isla, comentó que la CEDH es un organismo que está al servicio de todas las personas que así lo requieran, pero desafortunadamente no se conoce a fondo su función y es por eso por lo que no se ha podido establecer ese vínculo, razón por la que expresó que de llegar a la presidencia se trabajará con mayor sentido social y con un programa permanente de difusión y capacitación a sus empleados para mejorar el funcionamiento del organismo.

Dijo que, se va a fortalecer el apoyo a todos los sectores de la población, así como a los sectores más desprotegidos y se atenderá a la persona por su condición de humano y no por sus creencias o preferencias.

La primera visitadora con licencia manifestó que se habrá de mantener la relación institucional con el Ejecutivo estatal y con los 67 municipios, sin que esto implique un sometimiento de la CEDH y garantizó que el trabajo se realizará en apego a la legalidad, siempre en defensa de las víctimas.