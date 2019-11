Estado dejará de atender recomendaciones de la CNDH

Chihuahua.- El Gobierno del Estado de Chihuahua dejará de atender las recomendaciones que emita la Comisión Nacional de Derechos Humanos mientras no sea repuesto el procedimiento para nombrar al presidente del organismo, según expuso el secretario general, Fernando Mesta.

Expuso que no le compete a los Estados avalar o reconocer el nombramiento de la presidenta de la CNDH, Rosario Piedra, luego de la controversia que se ha generado luego de su designación.

Indicó que la posición de los mandatarios estatales emanados del PAN ha sido la de no atender las recomendaciones.