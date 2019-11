Estado no está obligado a atender recomendaciones de la CNDH: consejero

Chihuahua.- Jorge Espinoza, consejero jurídico del Estado, declaró que el Gobierno Estatal no está obligado a atender las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos por lo que descartó que exista la posibilidad de que se establezca un juicio político contra el mandatario estatal.

Expuso que la política estatal ha sido en varias ocasiones atender las recomendaciones pero esto es por la política que ha asumido el Gobierno del Estado, sin que esto signifique que tenga que hacerlo en cada señalamiento del organismo derechohumanista.

Ayer el secretario general, Fernando Mesta, expuso que el Estado ya no atenderá las recomendaciones de la CNDH debido a que la actual presidenta asumió el cargo bajo un proceso cuestionado y que no garantiza que haya sido democrático.