Estado tiene ‘fines oscuros’: Pérez Cuéllar

Ciudad Juárez— El abanderado de Morena por la alcaldía juarense, el senador Cruz Pérez Cuéllar, lamentó que el Gobierno del Estado está construyendo la segunda ruta troncal pero no contempla ponerla en operación, lo cual calificó como “muy irresponsable” y con “fines oscuros”.

Dijo que la propia representante del Gobierno estatal en Juárez, Alejandra de la Vega, confirmó que todavía no se ha resuelto el acuerdo necesario para poner en marcha el que se denominó “Bravobús”.

“Es una mentada que el nuevo sistema de transporte público de Ciudad Juárez, que ha generado un sinnúmero de molestias a los juarenses, no haya tenido una planeación formal que incluyera los estudios y consultas pertinentes, la construcción, y por supuesto, la operación del sistema”, aseveró. “Pareciera que todo quedó en el negocio”.

Durante el programa de comunicación oficial del Gobierno del Estado, que se transmitió el lunes pasado por redes sociales, la representante de Javier Corral en Juárez, Alejandra De la Vega y su invitado, reconocieron que las obras para la construcción de este sistema de transporte están generando molestias, pero que son necesarias “como en todo cambio de paradigma”, por lo que continuarán con su plan hasta que quede concluido.

Pérez Cuéllar señaló que el papel del gobierno estatal fue el de licitar y construir la obra pero no pensaron nunca en operarla, y por lo tanto nunca podrán comprobar si funciona bien o no, esa será una tarea de la siguiente administración porque el proyecto nunca estuvo bien planeado. Así se puede ver que reventaron camellones y calles, cerraron carriles de las principales avenidas al mismo tiempo, cuando una obra de dicha envergadura plantea acciones consecutivas, no simultáneas, precisamente para no generar los desmanes en que ahora tienen sumida a toda la ciudad.

“El gobernador Javier Corral se la pasó la mayor parte del quinquenio jugando golf y paseando en el avión oficial, y ahora, al cuarto para las doce para terminar su administración le urge terminar esta obra. Esta actitud aparentemente diligente no corresponde a la que mostró en toda su gestión, más bien obedece a otro tipo de intereses”, subrayó el morenista.

Finalmente, Cruz Pérez Cuéllar hizo un llamado para que se revisen las licitaciones que está llevando a cabo el Gobierno del Estado, aseguró que es fundamental que los recursos empleados en la Segunda Ruta Troncal del Sistema de Transporte se queden en ciudad Juárez; se trata de 1 mil 300 millones de pesos que se están invirtiendo en la obra que de buenas a primeras les dio por realizar en este último período, aunque no la podrán ver en operación, porque simplemente nunca realizaron los acuerdos necesarios con los concesionarios.

