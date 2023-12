Están chamaqueando a Teto: líder priista

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) expulsó a Héctor Murguía Lardizábal, luego de que el martes fue presentado como la propuesta del Partido del Trabajo (PT) para la encuesta que habrá de definir las candidaturas a las senadurías por Chihuahua en la coalición MorenaPt-verde.

“Aquí al comité no presentó renuncia, no sé si la presentó en México. Al final del día el estatuto es claro: pierde sus derechos de manera automática por la decisión que tomó. Fue una decisión torpe. El PT no tiene registro en el estado, no tiene estructura en los municipios, depende de una familia, me parece que las redes de apoyo que necesita un candidato al senado no las tiene”, detalló el presidente estatal del PRI, Alejandro Domínguez Domínguez.

Incluso, aseguró, la dirigencia priista le propuso a Murguía Lardizábal la candidatura a la presidencia municipal por alianza PRI-PAN-PRD.

“No fue excluido por el PRI, fue una definición personal. Le ofrecimos la opción de presidente municipal por la alianza para el proceso electoral y tomó una decisión. Me parece que lo están chamaqueando”, agregó el dirigente.

El martes pasado, en conferencia de prensa el expriista fue presentado como la propuesta del PT a la candidatura al senado que podría participar en la encuesta definitoria por la coalición Morena-ptVerde.

“Él es un político de gran experiencia, trayectoria de lucha, siempre definido con la izquierda y brindó una cosa que es difícil garantizar: seguridad pública. Él es nuestra propuesta y estamos seguros que saldrá adelante en la encuesta que definirá al senador en el estado de Chihuahua”, comentó Alberto Anaya, dirigente nacional del PT.

Sobre la nominación a la propuesta de ese partido en la encuesta que definirá las candidaturas a la senaduría por el estado entre dos morenistas, un representante del PT y otro del Verde, Murguía Lardizábal aseguró que ganará el proceso interno.

En tanto Domínguez Domínguez consideró que Murguía Lardizábal está faltando a la honestidad, “a la rectitud de una persona que todo lo que ha sido se lo debe al PRI, el PRI no le debe nada a Teto, es un actor político que tuvo una oportunidad y esta echando por la borda su proceso en un partido que ni registro tiene”, dijo el dirigente estatal del tricolor.