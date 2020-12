Estancado plan de riego 2021

Delicias.- Presidentes de Módulos de Riego consideran urgente que se definan volúmenes de riego.

A dos meses de que el ciclo agrícola concluyera, el diputado federal, Mario Mata Carrasco, dijo que es un riesgo latente que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) no ha autorizado el volumen de agua para elaborar el plan de riego, ya que podría estar ganando tiempo para finalmente no dar asignación a Chihuahua. “No solo el Distrito de Riego 005 y 113 de Camargo se podrían quedar sin agua para sembrar el próximo ciclo agrícola, sino todo el estado, ya que Conagua no ha dado respuesta alguna sobre el volumen solicitado por el Comité Hidráulico”, señaló el legislador.

Dijo además que esta falta de respuesta podría ser solamente que están ganado tiempo, para que los productores no sospechen que no se les dará agua.

Por otro lado los presidentes de los Módulos de las dos Unidades de Riego San Pedro y Conchos, así como representantes del Distrito 113 de Camargo, se reunieron con la finalidad de analizar el por qué no se ha dado respuesta a la solicitud de volumen que hicieron hace ya varias semanas.

“Queremos presionar para que Conagua nos asigne el volumen para poder elaborar nuestro plan de riego”, aseguró el presidente de la Asociación de Usuarios de Riego del Estado de Chihuahua (Aurech), Salvador Alcántar Ortega.

Agregó que esta inquietud viene a raíz de que ya se está escuchando un posicionamiento que trae la gente de Tamaulipas, que dice que del agua que se tiene en Boquilla quieren 200 millones de metros cúbicos (Mm3), porque ellos no tienen agua en el Distrito 025.

“Se les hace muy fácil, pero trasvasar 200 Mm3 hasta allá, pues no llega nada, es con el ánimo de hacer mal nada más, como han tenido eco con el Presidente de la República, porque en días pasados dijo que nosotros somos acaparadores de agua y que en Tamaulipas no tienen nada”, aseguró.

“Nos interesa que nos asignen el volumen para alejar de tentaciones a aquellas gentes de allá, claro cumpliendo con la sustentabilidad de las presas”, recalcó el dirigente de la Aurech.