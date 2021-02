Carlos Sánchez / El Diario de Juárez / Migrantes en el puente de la Zona Centro

Ciudad Juárez— “Este no es el momento de venir a la frontera”, destacó a través de un comunicado de prensa Edgar Ramírez, agregado del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS), luego del anuncio de que a partir del ‪19 de febrero‬, se comenzará a procesar a los individuos que fueron forzados a “permanecer en México” bajo los Protocolos de Protección al Migrante (MPP).

La Administración de Joe Biden continúa aplicando las leyes de inmigración de manera estricta, al igual que las medidas de seguridad fronteriza, destacó el funcionario federal.

“Que no les quede duda: Este no es el momento de venir a la frontera. La frontera no está abierta. Si intentan entrar a los Estados Unidos fuera de los casos autorizados por los Protocolos de Protección a Migrantes ó MPP, perjudicarán sus posibilidades de ser admitidos en el futuro”, apuntó.

Dijo que el gobierno de los Estados Unidos está comprometido a tener un proceso de inmigración seguro, ordenado y humano, como ya lo dijo el presidente Biden, pero los cambios no sucederán de la noche a la mañana.

“Una vez más, a los migrantes que quieren entrar a los Estados Unidos: no vengan a la frontera. La frontera no está abierta”, añadió Ramírez.