Estudiante de enfermería, uno de los asesinados en Cuauhtémoc

Cuauhtémoc.- Diferentes muestras de aprecio demostraron amigos de Samuel Coss Gutiérrez, una de las dos personas atacadas a balazos en la colonia Ampliación Lerdo la noche del lunes y que perdiera la vida posteriormente en un hospital de la ciudad.



“Te vamos a extrañar”, “No sabes lo mucho que me duele que ya no estés con nosotros”, y “Aún no puedo creer esto. Te faltó mucho por vivir”, fueron solo algunos de los mensajes que el estudiante de la Licenciatura en Enfermería recibió entre otras muchas muestras de afecto que tuvo de excompañeros del CBTA 90, del grupo de porras en donde participó y de los grupos de danza de los cuales también formó parte.



Como una persona alegre, deshinibida, social y empático con sus amigos, fue descrito Samuel, de 21 años, quien se encontraba con una persona de Nombre Uriel R. L., de 18 años, en un vehículo marca Honda, línea Civic, de color blanco, cuando un grupo de personas armadas llegó hasta las calles 46 y Aztlán de la colonia Ampliación Lerdo de esta ciudad para dispararles en repetidas ocasiones y dejarlos lesionados de gravedad en el lugar.



Luego del ataque las víctimas fueron trasladadas a un hospital de la ciudad, en donde momentos después se reportó por parte de la Policía Municipal su fallecimiento por las heridas de proyectil de arma de fuego que presentaban.



Las investigaciones en torno a este doble homicidio siguen su curso por parte de la Fiscalía Zona Occidente, en tanto que sus cuerpos ya fueron entregados a sus familiares para los posteriores servicios funerarios.