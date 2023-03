Evade Sheinbaum hablar sobre responsables por muerte de migrantes

Agencia Reforma

Ciudad de México.- La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, evadió pronunciarse sobre el reparto de culpas por la muerte de al menos 39 migrantes, en Ciudad Juárez.

Ayer, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, aseguró que el responsable de la política migratoria en el país es el canciller Marcelo Ebrard.

Durante una visita a la planta de carbonización hidrotermal aún en fase de pruebas, Sheinbaum se acompañó de Ken Salazar, embajador de Estados Unidos y sólo hasta después de que éste se retiró, la mandataria capitalina habló sobre la tragedia.

"Lo que se vivió en Juárez es una terrible tragedia", dijo y evadió hablar sobre responsables y el cruce de acusaciones entre gobernación y la cancillería.

"Yo no me metería a ello, yo creo que para todos es una tragedia y no queremos que ocurra nada como ello y tememos que garantizar las mejores condiciones para los migrantes", dijo.

"No voy a entrar al debate con uno u otro de mis compañeros, la verdad, yo creo que todos sentimos pues esta tragedia y lo más importante es que todos hagamos lo que tengamos que hacer para que algo así no vuelva a ocurrir", reiteró.